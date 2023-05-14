Ігнат розповів, скільки часу потрібно, щоб Storm Shadow з'явилися на українських літаках
Велика Британія оголосила про передачу Україні крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow. У Повітряних Силах розповіли, скільки часу потрібно, щоб після рішення Лондона ракети опинилися на українських літаках.
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував логістичні нюанси передачі Storm Shadow, пише 24 Канал. Річ у тім, що українські літаки, швидше за все, потрібно адаптувати під ракети Storm Shadow.
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Питання зі Storm Shadow вирішено
Ігнат натякнув, що відповідні питання вже вирішено, оскільки офіційно оголошено про факт передачі ракет.
Якщо факт (передачі ракет – 24 Канал) відбувається після офіційної заяви британської сторони, то, я думаю, що все вже продумано і все вже має працювати,
– сказав він.
Речник нагадав, що Україна вже використовує бомби JDAM, а також протирадіолокаційні ракети HARM. Що JDAM, що HARM довелося адаптувати під українську авіацію.
"Питання зі Storm Shadow теж вирішено. Просто так цього б не відбувалося", – наголосив Ігнат.
Коментуючи те, чи оголосять Повітряні Сили про прибуття Storm Shadow в Україну, чи українці побачать результати роботи ракет – Ігнат відповів ствердно.
Україна отримає ракети Storm Shadow
- Велика Британія 11 травня оголосила про рішення передати Україні крилаті ракети Storm Shadow, які здатні вражати цілі в радіусі 250 кілометрів.
- У Повітряних Силах ЗСУ поки не підтверджували, що ці ракети прибули в Україну.
- Передача Storm Shadow "змінює правила гри" у війні, адже відтепер у Росії на окупованих територіях не залишилося безпечних місць у глибокому тилу.
- Україна зможе вражати військові бази та логістичні центри російських окупантів, в тому числі Чорноморський флот і Кримський міст.
- Природно, що в Кремлі виникла істерика після рішення Великої Британії передати Україні Storm Shadow. Водночас у Києві заявили, що найгірше для Росії тільки починається.