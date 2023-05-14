Ігнат розповів, скільки часу потрібно, щоб Storm Shadow з'явилися на українських літаках

Велика Британія оголосила про передачу Україні крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow. У Повітряних Силах розповіли, скільки часу потрібно, щоб після рішення Лондона ракети опинилися на українських літаках.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував логістичні нюанси передачі Storm Shadow, пише 24 Канал. Річ у тім, що українські літаки, швидше за все, потрібно адаптувати під ракети Storm Shadow.

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Питання зі Storm Shadow вирішено

Ігнат натякнув, що відповідні питання вже вирішено, оскільки офіційно оголошено про факт передачі ракет.

Якщо факт (передачі ракет – 24 Канал) відбувається після офіційної заяви британської сторони, то, я думаю, що все вже продумано і все вже має працювати,

– сказав він.

Речник нагадав, що Україна вже використовує бомби JDAM, а також протирадіолокаційні ракети HARM. Що JDAM, що HARM довелося адаптувати під українську авіацію.

"Питання зі Storm Shadow теж вирішено. Просто так цього б не відбувалося", – наголосив Ігнат.

Коментуючи те, чи оголосять Повітряні Сили про прибуття Storm Shadow в Україну, чи українці побачать результати роботи ракет – Ігнат відповів ствердно.

Україна отримає ракети Storm Shadow