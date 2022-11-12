Коли Росія може завдати нового масованого удару по Україні: Повітряні сили назвали дату

Українців попереджають про черговий масовий обстріл ворога. У ЗСУ спрогнозували, коли окупанти можуть атакувати Україну знову.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чому ж росіяни вже декілька днів не завдавали масової атаки по Україні.

Читайте також Вони мріють влаштувати тут Алеппо, – Мусієнко сказав, коли росіяни відновлять ракетний потенціал

Росія накопичує свій ракетний потенціал

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, наразі Росія накопичує свій ракетний потенціал. Він зазначає, що у запасі ворога є певна кількість ракет, однак вони не можуть всіх їх використати відразу.

Загарбники чекають, коли їхні підприємства виготовлять певну кількість ракет. Йдеться про "Іскандери" та "Калібри".

Ігнат наголосив, що Росія дуже довго накопичувала всі ракетний потенціал. Однак з 24 лютого вона майже вичерпала свій запас. Саме тому росіяни не можуть постійно завдавати таких атак, як от 10 жовтня.

Також Ігнат розповів, коли Росія може завдати наступного масового удару по Україні. За його словами, це може статися під час саміту G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на острові Балі в Індонезії.

Повністю відновити ракетний потенціал неможливо

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що окупанти взяли паузу, щоб назбирати наступний залп ракет для ударів по мирних українських містах. Тож ракети у них ще є, але згідно з тенденціями – їх кількість не зростає.

Мусієнко наголосив, щоб відновити потенціал навіть, наприклад, тих близько 300 літаків, які Росія втратила в Україні, потрібні роки. Крім того, це за умови, якщо є стабільне фінансування, люди, технології та запчастини. У країни-агресорки ж неабиякі проблеми з цим.

До слова – Андрій Харук пояснив, чи чекати від окупантів масованих ракетних атак: дивіться відео