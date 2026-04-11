Діє дуже підозріло: що Росія готує на фронті та яких успіхів досягли ЗСУ

Найближчим часом російські війська можуть посилити активність на фронті. Зараз противник чекає, коли з'явиться "зеленка", адже тоді Силам оборони буде важче відстежувати пересування окупантів.

Водночас у ворога загострюються проблеми – дефіцит живої сили стає дедалі більшим. Спеціально для 24 Каналу військові спрогнозували, коли окупанти можуть активізуватися на фронті та розповіли про ситуацію на гарячних напрямках.

До чого готується Росія на фронті?

Офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш зазначив, що офіційна позиція Кремля заперечує будь-які труднощі з особовим складом. Проте реальна ситуація свідчить про протилежне.

За його словами, навіть російські пропагандистські ресурси вже скаржилися, що окремих військових забирають із передової. Це робиться для комплектування нових підрозділів, зокрема безпілотних батальйонів.

Ці процеси всередині російських військ супроводжуються різкою критикою, однак фактично солдатів просто перерозподіляють, щоб створити нові формування, після чого керівництво звітує про "успіхи",

– підкреслив Отченаш.

Водночас протягом останніх місяців спостерігається зниження активності противника у зоні відповідальності бригади "Рубіж". Якщо в листопаді фіксували від 100 до 130 переміщень на добу, то нині ця цифра скоротилася приблизно до 50.

Зверніть увагу! На тлі втрат у Росії спостерігається брак охочих воювати, тому там вдаються до додаткових способів залучення людей. За інформацією української розвідки, боржникам пропонують списання заборгованостей, а студентам – академічні пільги та фінансові бонуси в обмін на підписання контракту.

Зменшення активності пояснюється двома основними причинами. По-перше, російські сили накопичують особовий склад для майбутніх наступів у період "зеленки", коли пересування складніше відстежити. По-друге, вони дійсно відчувають дефіцит живої сили.

За останні дев'ять місяців лише в зоні однієї бригади втрати противника перевищили 3,5 тисячі поранених і загиблих. Це яскраво свідчить про масштаби втрат, яких зазнають російські війська загалом на фронті.

До слова, Володимир Зеленський зазначив, що щомісячні втрати російських військ приблизно відповідають кількості нових мобілізованих. Однак, попри це, загальна чисельність угруповань противника продовжує зростати.

Коли Росія спробує перейти до більш масштабних атак?

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські війська найближчим часом посилять інтенсивність бойових дій. Адже з приходом весни зросли можливості для просування особового складу на різних напрямках.

Наразі окупанти зосереджують сили, аби згодом використати їх для активніших дій.

За його словами, якщо не виникне серйозних перебоїв, уже за кілька тижнів противник може вдатися до масштабніших наступальних операцій. Водночас українські сили готові до такого розвитку подій, адже подібна ситуація повторюється щороку з настанням періоду "зеленки".

Російські війська не полишають планів щодо захоплення Куп'янська. Наразі вони активно концентрують зусилля на цьому напрямку. До недавнього часу основна активність спостерігалася на схід від Куп'янського плацдарму, на лівому березі річки Оскіл,

– наголосив Трегубов.

Втім зараз противник знову посилив тиск із північного напрямку. Його мета – встановити контроль над містом і створити там логістичний вузол. Основні атаки спрямовані передусім на Куп'янськ-Вузловий, а також на сам Куп'янськ.

Як зазначив речник, українські сили змушені стримувати нову хвилю активності ворога. Сам Куп'янськ залишається під контролем України, однак його околиці та прилеглі населені пункти перебувають під постійним тиском російських військ.

Важливо! На початку квітня українським військам вдалося відновити контроль над ділянкою між Амбарним і Міловим у Харківській області, відтіснивши противника.

Де ЗСУ досягли успіху?

Сили оборони України досягли успіху в районі Великого Бурлука на Харківщині. Речник Угруповання об'єднаних сил пояснив, що іноді ворожі диверсійно-розвідувальні групи можуть тимчасово займати позиції в населених пунктах, через що їх формально вважають захопленими. Водночас багато залежить від розмірів населеного пункту та присутності сил поблизу.

На фронті доволі часто трапляються ситуації, коли через активне застосування безпілотників одна зі сторін змушена залишати позиції. Це може відбуватися або через їхнє знищення, або через порушення логістичних шляхів,

– зазначив Трегубов.

Після цього під тиском штурмових підрозділів позиції займає інша сторона. Як зазначив Трегубов, подібна тактика застосовується обома сторонами, однак цього разу вона зіграла проти російських сил.

Він також наголосив, що поблизу Великого Бурлука окупанти не проявляли значної бойової активності, оскільки намагалися відновити свої ресурси та боєздатність. Втім ці спроби виявилися малоефективними. Українські Сили оборони скористалися ситуацією та провели успішні дії, витіснивши частину ворожих підрозділів із займаних позицій.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Начальниця відділення комунікацій 152 ОЄБр імені Симона Петлюри Катерина Мирончук розповіла про ситуацію на Покровському напрямку біля населених пунктів Котлине та Удачне.

За її словами, противник переважно застосовує тактику малиш штурмових груп та намагається шукати міжпозиційний простір, щоб прорвати українську лінію оборони. Проте Збройні Сили України запобугають цьому.

Окупанти вже не йдуть, як раніше, лоб в лоб. Вони намагаються просочуватися, шукають слабкі місця в обороні, хочуть обійти з флану,

– зазначила Мирончук.

Після того як зійшов сніг ворог час від часу почав використовувати високомобільні засоби, зокрема, баги, мотоцикли, квадроцикли для того, щоб швидко підвезти свої штурмові групи, піхоту та скоротити час перебування на відкритій місцевості. Нині погодні умови – це чи не єдиний спосіб для безпечного переміщення.

