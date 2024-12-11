Окупанти просуваються до виходу на Дніпропетровську область, – Сили оборони Півдня

У ЗСУ розповіли про значення селища Велика Новосілка на Донеччині. А також про ситуацію на Времівському напрямку – там росіяни закидають у бліндажі отруйні речовини.

Росіяни користуються холодною погодою, щоб нашкодити українським воїнам. Про це розповів Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Коли Росія може вийти на кордони Дніпропетровської області

Времівський напрямок – один з найскладніших взагалі на всій лінії бойового зіткнення. Щодня там як мінімум 20, 25, доходить до трьох десятків штурмів. Противник рветься взяти під контроль весь південь Донецької області та вийти на кордон. Там залишилася Велика Новосілка – найбільший пункт у цьому регіоні. Противник прагне його охопити і взяти під контроль. Це вже буде фактично вихід до Дніпропетровської області,

– пояснив речник.

Показуємо Велику Новосілку на карті

Росіяни штурмують малими групами піхоти, а також мають постійну підтримку з повітря – дрони, армійська авіація, штурмова авіація. Застосовують бойову броньовану техніку. Тож штурми інтенсивні і їх багато.

Погода допомагає ворогу

Утім, окупанти змінюють тактику. Наприклад, зараз стало холодніше, тому росіяни використовують боєприпаси з отруйними речовинами. Це переважно сльозогінний газ, який скидають із дронів туди, де гріються українські захисники.

Газ стелеться по землі, заходить у бліндаж. Люди вискакують, надягаючи протигази, а в цей час противник завдає удару уламковими боєприпасами або FPV-дронами,

– розповів Волошин.

Таких атак тільки більшає. У вересні їх було 44, у жовтні – до 80, в листопаді – вже близько 120. У грудні, імовірно, буде ще більше.