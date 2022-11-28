"Бути не може", – у Кремлі відреагували на заяви про відведення військ з ЗАЕС

Напередодні в "Енергоатомі" зазначили, що окупанти можуть готуватися покинути територію Запорізької АЕС. На такі повідомлення вже відреагували у Кремлі.

Чергову абсурдну заяву речника Путіна Пєскова поширили росЗМІ. Що кажуть у Кремлі про виведення своїх військ з ЗАЕС, інформує 24 канал.

До теми Росіяни можуть готуватися покинути ЗАЕС, – Енергоатом

Посіпака російського диктатора відкинув можливість того, що загарбники планують залишити територію Запорізької атомної електростанції.

Не потрібно шукати будь-яких ознак там, де немає і бути не може,

– цинічно заявив Пєсков.

Цікаво, що останнім часом саме у російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій, що окупанти можуть залишити територію атомної електростанції. Зауважимо, що бійці держави-агресорки продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС.

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Раніше в Енергоатомі припустили, що росіяни можуть готуватися покинути ЗАЕС

27 листопада президент Енергоатому Петро Котін зазначив, що упродовж останніх декількох тижнів державне підприємство фіксує ознаки того, що російські бійці можуть готуватися покинути ЗАЕС.

Таке враження, що вони (росіяни – 24 канал) збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти,

– зазначив Котін.

Зауважимо, що раніше у коментарі 24 каналу генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун розповів, що росіяни намагаються знищити будь-яке обладнання, яке можна буде використати для термінового включення атомної електростанції в українську мережу.

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Коротко про ситуацію на ЗАЕС: останні новини

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що Росія сподівалася на "кримський сценарій", зокрема і на ЗАЕС, однак все провалилося. То ж тепер дуже висока ймовірність того, що окупанти покинуть територію станції.

Окупанти надпотужно обстріляли ЗАЕС 19 – 20 листопада. Про це повідомили в МАГАТЕ. Загарбники декілька кілька разів вдарили по головній дорозі вздовж реакторів. Окрім того, атакували залізницю, трубопровід та покрівлю спеціальної допоміжної будівлі. МАГАТЕ зафіксувало видимі пошкодження водопроводу.

Внаслідок російських обстрілів на ЗАЕС зафіксували нерадіоактивний витік.

В ISW розповіли, чому Росія так агресивно "крутить" тему обстрілів ЗАЕС. Аналітики зазначили, що безпосередні атаки по атомній електростанції, а також інформаційні – по Україні, зокрема, спрямовані на дискредитацію нашої держави.

18 листопада в МАГАТЕ ухвалили чергову резолюцію щодо ЗАЕС. Окупантів закликали припинити всі дії на ядерних об'єктах України.

Майже одразу ж після цього директор "Росатому" цинічно заявив про "ризик атомної аварії на ЗАЕС".

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