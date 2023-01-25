ЄСПЛ визнав, що Росія взяла під контроль Донбас з 2014 року

Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також збиття МН17.

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Юридичний фронт проти Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це рішення допоможе притягнути Росію до відповідальності за окупацію наших територій, порушення прав людини та інші злочини.

І це далеко не єдина справа. Ми продовжимо системно тиснути і добивати ворога всюди,

– додав він.

Суддя зачитала коротку версію рішення суду щодо спільної скарги урядів України та Нідерландів проти Російської Федерації.

Суд відхилив заперечення Росії

Росія під час розгляду справи заперечували можливість розгляду справи і пояснювала, що йдеться про територію України, якою керували сепаратисти.

Натомість Україна наполягала, що йдеться про фактично окуповану Росією територією. "Суд відхилив заперечення Росії одностайно", – пояснила глава суду.

Суд одностайно вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду", оскільки "території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської федерації,

– наголосила суддя.

Що відомо про справу "Україна та Нідерланди проти Росії"