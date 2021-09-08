Коли у Росії зміниться влада, – Мусієнко назвав 2 передумови для вступу України в НАТО

Україна отримає "вікно можливостей" для вступу у НАТО у 2 випадках. Зокрема, дуже важливою є влада Росії. Потрібно, аби Володимир Путін пішов.

Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що Україна має бути готовою до моменту, коли це вікно можливості з'явиться.

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"Після саміту НАТО підтверджено євроатлантичний напрям України. Я для себе розумію це так, що нам пропонують читати між рядків. Нам дають зрозуміти, що ми будемо членом Альянсу, але для цього мають бути передумови і "вікно можливостей", – пояснив Мусієнко.

Перше – влада Росії

Мусієнко вважає, що можливість з'явиться, коли буде транзит влади і зміна керівництва у Росії.

"Саме період, коли новий президент не зміцниться, у них будуть розбірки, а вони обов'язково будуть у російських еліт", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Друге – аргументи скептиків

Мусієнко впевнений, що потрібно вибити усі аргументи у скептиків, які кажуть, що Україна не проводить реформи і не бореться з корупцією.

"У цьому напрямку ми повинні працювати. Треба відчути і побачити це вікно можливостей, а тоді наполягати на Плані дій щодо членства в НАТО", – запевнив він.

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