В Пентагоні розповіли, коли США передадуть Україні перші системи ППО NASAMS

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, коли перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні. Про це він повідомив на брифінгу під час презентації Стратегії національної оборони США.

За словами Ллойда Остіна, перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.

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Пентагон обіцяє доправити NASAMS в Україну вже в листопаді

Голова Пентагону наголосив, що Міністерство оборони наполегливо працювало над переданням відповідного озброєння.

Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо їх (NASAMS – 24 канал) отримати й здійснити підготовку (українських) військових,

– заявив він.

Також міністр оборони США згадав про наміри Іспанії передати пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk. Він наголосив, що такі кроки вітаються.

"Продовжуємо наполегливу роботу, щоб гарантувати, що там, де це можливо, країни якнайшвидше передають засоби ППО для підтримки України", – наголосив Остін.

Що відомо про NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів. – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів.

NASAMS незабаром будуть в Україні

Раніше Грегорі Хейс, голова американської компанії Raytheon Technologies, оголосив, що передав американському уряду дві системи NASAMS, призначені для України.

Також Хейєс заявив, що наразі регулярно ведуться переговори про постачання Україні систем ППО Patriot. Але остаточне рішення залишається за Білим домом.

Військовий експерт розповів, наскільки ефективною є система ППО NASAMS. Він наголосив, що цією зброєю охороняють білий дім, тому сумніватися у ній не варто.

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