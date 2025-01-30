Жодних чітких сценаріїв, як змусити Кремль до переговорів у США поки немає, – нардеп Дунда

Зараз йдуть великі дискусії та дебати щодо того, як посадити Москву за стіл перемовин. Адже погляди Дональда Трампа, які були 3 – 4 місяці тому під час передвиборчих перегонів, взагалі не відповідають дійсності.

Про це 24 Каналу повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда. Він пояснив, у чому полягає основна проблема. Нагадаємо, що Трамп до перемоги на президентських виборах у США обіцяв завершити війну за 24 години.

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Коли у США з'явиться чіткий сценарій

Ключова проблема в цій війні полягає у тому, що Росія не хоче її завершення й перемовин. З огляду на те, як країна-агресор зараз пов'язана з Китаєм, це над важливе й важке питання.

Москва своїми останніми заявами постійно артикулює про те, що у Кремлі не хочуть сідати за стіл перемовин. Зокрема, це повторює той же Сєргєй Наришкін, коли просуває тези щодо розриву української державності та поділу українських територій.

Зараз ведуться перемовини. Станом на сьогодні не існує жодних сценаріїв або планів. Є різні пропозиції та бачення, але вони не сформовані у план, чи реальні інструменти, як це реалізувати,

– мовив Дунда.

Дональд Трамп, з його слів, вкинув у публічний простір кілька ідей, щоб подивитися, як на це відреагують партнери, Москва. Народний депутат припустив, що дійти до більш – менш притомного плану, найімовірніше, вдасться десь в середині весни в найкращому випадку.

Зрештою, у команді нового президента США визнали, що на укладання мирної угоди між Україною та Росією знадобляться місяці або навіть більше.