Коли світло будуть відключати чітко за графіком: в Укренерго назвали терміни

Енергетики намагаються стабілізувати систему, аби світло можна було відключати чітко за графіком. Це буде можливим, якщо знизити дефіцит потужності в енергосистемі.

Дефіцит потужності треба знизити до рівня, коли можна буде кожні 4 години відключати одну з трьох груп споживачів. Про це розповів глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Зауважте Дефіцит буде більшим, ніж до обстрілу: в Укренерго анонсували масові відключення 7 грудня

Графіки планують незабаром повернути

Чиновник нагадав, що споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на 3 черги. Їх відключають від енергопостачання для того, аби це відбувалось в плановому режимі. Кудрицький переконаний, що дефіцит скоро зменшиться.

Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутись до планових графіків,

– розповів глава "Укренерго".

На його думку, потрібно ще 2 – 3 дні. Якщо не буде нових обстрілів, то цього тижня графіки повернуться.

7 грудня можуть бути додаткові обмеження

Кудрицький попередив, що 7 грудня в енергосистемі буде більший дефіцит, ніж до восьмої масованої атаки 5 грудня. Відтак можливі додаткові обсяги обмежень електроенергії. Їх застосовуватимуть до підприємств та побутових споживачів.

Крім того, він відзначив, що від обстрілів найбільше постраждала Одеська область. Однак енергетики активно працюють та відновлюють електромережі.