Росія віками знищує корінні народи, – Рафіс Кашапов про незалежність Татарстану та геноцид

Щодня Росія втрачає близько тисячі своїх солдатів на українському фронті. Переважну більшість з них складають не етнічні росіяни, а представники корінних народів: башкири, буряти, тувинці й казанські татари. Татарські дисиденти та опозиціонери вважають це проявом геноциду.

Про активну русифікацію татар, їхню боротьбу за свій суверенітет, а також роботу уряду незалежного Татарстану – читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу з татарським дисидентом, прем'єр-міністром у вигнанні, політв'язнем, співзасновником громадського руху "Вільний Ідель-Урал" Рафісом Кашаповим.

Важливо Росія чинить терор, геноцид і має розпастися: корінні народи Росії підписали декларацію

Хто такий Рафіс Кашапов Відомий правозахисник, один із лідерів татарського національного руху. Після трирічного ув'язнення у російській в'язниці покинув Татарстан. У грудні 2018 року політичний притулок Кашапову надала Велика Британія.



У 1990-их роках був успішним приватним підприємцем і татарським філантропом. Активно допомагав у будівництві мечетей, медресе, фінансово підтримував татарську культуру, був одним із тих, хто виступав за розширення суверенітету Республіки Татарстан, прагнув послабити політичний вплив Кремля на Казань.



У 2000 році ФСБ почало переслідувати братів Кашапових. Сімейний бізнес було знищено, на братів постійно чинили тиск, їм погрожували фізичною розправою, Рафіса неодноразово затримували правоохоронні органи, до нього застосовували каральну психіатрію. Кашапова підтримували, зокрема, відома журналістка Анна Політковська і правозахисники з організації "Меморіал". З початком російсько-української війни брати Кашапови публічно осудили дії Росії. Рафіс узяв участь в організації антивоєнних мітингів на території Татарстану, оголосив голодування і закликав татар не воювати проти українців.



Заарештований 28 грудня 2014 року, незабаром після повернення з Туреччини, де організовував протести проти анексії Криму та правління Путіна в Росії. Він закликав до об'єднання тюркських народів, що проживають в Туреччині, на Кавказі, в Росії і Середній Азії, а також до солідарності з кримськими татарами, які зазнають переслідувань. Рафіс Кашапов під час мітингу / фото росЗМІ Рафіс Кашапов під час мітингу / фото росЗМІ

Як відбувається русифікація казанських татар

У січні цього року мін'юст Росії вніс вас до списку іноземних агентів. Навіщо, на Вашу думку, Кремль це робить і що це їм дає?

Коли мене мін'юст оголосив іноземним агентом, усі канали, інформагентства, радіомовлення Татарстану роздмухали такий психоз, нібито я вже підлягаю розстрілу. Ми, останнім часом, особливо коли почалася російська-українська війна, активізували свої дії.

Ми ведемо свою діяльність в республіках Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру, а також спілкуємося з правозахисниками та опозиціонерами в Петербурзі, Москві, Казані.

Чому я став іноземним агентом? Це російська влада веде пропаганду серед моїх земляків, нібито я є для них зрадником, щоб зі мною ні політики, ні громадські чи релігійні діячі, ні журналісти не спілкувалися. Ось для чого це робиться.

Ідель-Урал – термін, що використовується для позначення регіону фіно-угорських і тюркських республік Поволжя. Наразі це територія 6 республік: Ерзяно-Мокшанії (Мордовії), Чувашії, Марій Ел, Татарстану, Удмуртії й Башкортостану. Загальна площа республік Ідель-Уралу складає 320 708 кілометрів квадратних, із населенням понад 12 мільйонів осіб.

У мережі поширюється відео, як в одній зі шкіл Татарстану вчать дітей викидати руку вгору під клич "я русский!", попри заяви деяких учнів, що вони насправді не росіяни. Наскільки агресивний процес русифікації населення Татарстану є критичним для самоідентифікації татар?

Тут варто згадати один історичний момент: у 1552 році нашу державу Казанське ханство було знищено. З тих часів іде насильницька християнізація та русифікація татарів.

У жовтні 1552 року Казанське ханство було остаточно захоплене московським царем Іваном Грозним. Це призвело до поневолення татарського народу та їхньої асиміляції з росіянами.

Це призвело до того, що зараз росіян близько 90 мільйонів по всій країні, а нас татар тільки в Росії 7 мільйонів, хоча раніше ця кількість була значно більшою.

Така пропаганда йде в не лише в школах, навіть у дитячих садках маленьких дітей навчають, як ми "перемогли фашизм, так ми переможемо український нацизм". Навіть 6 – 7-річні діти вже танцюють, співають, одягають військову форму і марширують з російськими прапорами. До цього не міг додуматися навіть німецький нацизм.

Те, що сталося в Татарстані, так, це було в казанській гімназії. Після цього, місцева інтелігенція зверталася й писала листи до президента Татарстану, міністерства освіти республіки, також реагували й молодіжні організації.

Російська влада хоче залучити до цього формату наших татарських дітей, зокрема школярів, і нав'язати їм, що вони росіяни. Ми це не приймаємо, протестуємо, і вже відправили телеграму апарату президента та міністра освіти Татарстану, щоб надалі такого не було.



Рафіс Кашапов з українським прапором під час мітингу / фото росЗМІ

Різні ЗМІ публікують інформацію про те, що під мобілізацію потрапляє більша кількість громадян із національних суб'єктів, ніж із центральних областей Росії – Москви та Петербурга. До прикладу, за даними британського Міноборони, 75% усіх убитих у СВО вихідців з Астрахані складають татари та казахи. Чому, на вашу думку, це відбувається?

Давайте спершу згадаємо нашу трагічну історію. Щоб завоювати азербайджанців, а це було понад двісті років тому, царська Росія організувала татаро-башкирські полки. Самі росіяни там не брали участі.

Ось так споконвіку російські окупанти використовували колонізовані народи для досягнення своїх цілей. Це тільки один випадок, а таких моментів було чимало ще й за часів Радянського Союзу, де також з татар, башкирів та чувашів створювали полки й вони воювали проти так званих "басмачів". Тоді казахи, узбеки, киргизи, таджики, туркмени воювали захищаючи свою батьківщину, а ми в складі російських військ, знищували корінні народи Середньої Азії.

Я зустрічався свого часу з державними діячами Ічкерії: Джохаром Дудаєвим, Асланом Масхадовим, Шамілем Басаєвим, Зелімханом Яндарбієвим. Вони завжди порушували це питання: чому російські окупанти відправляють саме представників колонізованих народів.

Навіть один із лідерів чеченського руху Шаміль Басаєв розповідав, що вони біля Грозного знищили велику кількість російських військових, а потім, каже, дивимося у військові квитки, а там татари, башкири, буряти, хакаси, тувинці й представники інших колонізованих народів.

Серед убитих була дуже велика кількість не росіян, і ось бачите, ця ж система працює і нині, коли триває російсько-українська війна.

Пресслужба уряду Татарстану повідомила, що витратила 1,5 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, що надсилається до зони СВО. Також недавно було повідомлено про можливе будівництво заводу з виробництва іранських дронів у Татарстані, за допомогою яких російська армія обстрілює інфраструктуру України. Чи не вважаєте ви, що це цілеспрямована політика дискредитації національних суб'єктів федерації перед світовою спільнотою?

Зараз Татарстан – це тюркська, мусульманська колоніальна територія. І коли іранці вже починають працювати там, для них є якісь гарантії, як від мусульманської республіки. Те, що 1,5 мільярда доларів було надано на допомогу військовим Росії – закономірно, бо це ж колонія, куди вони подінуться, самі подумайте.

Якщо хтось із впливових людей виходить проти Москви та Кремля – їх просто знищують.

А теперішні державні діячі Татарстану, як-от Рустам Мінніханов, Фаріт Мухаметшин, Мінтімєр Шаймієв – вони вже просто колаборанти, і стоять на колінах перед Путіним. Ось нещодавно Путін "став навколішки перед лідером Китаю", так само і вони стоять, тут уже нічого не вдієш.

Як триває боротьба за незалежність Татарстану

Чи існує у Татарстані рух опору нинішньому кремлівському режиму?

Ми в республіках Поволжя ведемо активну діяльність серед місцевих, а саме серед татар, башкирів, чувашів, удмуртів, марійців, ерзян та мокшан. Ми створили дуже багато груп у телеграм- та вотсап каналах, а також в інших закритих інтернет-ресурсах. Ми ведемо пропагандистсько-роз'яснювальну роботу, щоб народ підіймати проти росіян.

Вони іноді здійснюють диверсії, підпалюють машини підпалюють військкомати, але переважно виїжджають до інших республік, в інші суб'єкти Російської Федерації, намагаються здійснювати акції поза Ідель-Уралом.

Так, ми ростемо, і наша чисельність стає все більшою, тому що ми покладаємо велику надію на Україну, бо після вашої перемоги почнеться розвал Росії й нам буде потрібно на цих руїнах збудувати незалежні держави Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Марій Ел, Ерзянії та Мокшанії.

Як ви бачите найімовірніший процес здобуття Татарстаном незалежності?

Ми хочемо разом із республіками Ідель-Уралу створити союз, об'єднатися, на кшталт європейців, щоб у нас була спільна економіка та кордон. А також ми плануємо звернутися до країн НАТО і ЄС, щоб вони нам допомогли зі зброєю, військовими кадрами та фахівцями з державного устрою.

Британія та США колись допомогли Арабським Еміратам, і вже протягом 38 років якою квітучою стала ця держава, тому нам теж потрібна буде допомога від європейців, від американців, а можливо навіть і від українців.

Чи готовий Татарстан відмовитися від претензій на ядерну зброю у разі здобуття незалежності?

Це питання треба узгоджувати з генералами НАТО, без них ми нічого не можемо вирішувати. Раніше наша команда вже зверталася до них, коли за сприяння Європарламенту відбувся Форум вільних народів пост-Росії. Мою доповідь було там зачитано і направлено до очільників альянсу.

Ми знаємо, що ви зверталися до Саїда Ісмагілова з пропозицією співпраці з урядом Татарстану. Кого ще з українських громадських діячів чи відомих татар ви плануєте залучити до співпраці?

Ми звертатимемося до впливових татар по всьому світу. Щоб повноцінно працювала незалежна республіка Татарстану, нам потрібні впливові люди.

Я дуже вдячний Саїдові Ісмагілову, він найголовніший мусульманин в Україні та найавторитетніший татарин. Він залишив свою посаду і зараз у лавах Збройних Сил України, допомагає військовим. Для нас це дуже велика честь, ми дуже поважаємо Саїда Ісмагілова. Дай Боже, нехай він залишиться живим, і ми продовжимо разом у майбутньому нашу спільну справу.

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Над чим зараз працює уряд незалежного Татарстану? Які першочергові завдання ставить перед собою уряд Татарстану в еміграції найближчим часом?

Зараз ми пишемо нову конституцію Татарстану, ведемо роботу про створення теле- і радіомовлення, а також комплектуємо кабінет міністрів і наших послів для зарубіжних країн.

Ми звертаємось до різних тюркських та європейських країн, даємо знати про себе, пропонуючи їм співпрацю, оскільки уряд незалежного Татарстану сам не зможе вибратися з російського болота.

Ми хочемо згуртувати свій татарський народ навколо незалежного уряду Татарстану, бо без цього ми в майбутньому не зможемо створити власну державу. Я дуже вдячний своїм співвітчизникам.

Наразі в уряді незалежного Татарстану працює 50 осіб, а ще близько 100 людей хочуть у нас працювати. Поки що ми всіх людей пропускаємо через фільтр, бо було кілька випадків, коли до нас до групи вступали працівники ФСБ, тому ми обережно ведемо свою роботу. Дай Бог, найближчим часом у нашому уряді, можливо, буде працювати близько 200 наших татар, які зараз в основному за кордоном.

Чи плануєте ви працювати на офіційному рівні з урядами інших країн, зокрема й Україною, щоб Верховна Рада визнала незалежність Республіки Татарстан?

Коли ми зробимо юридичну адресу, статут програми конституції, фірмовий бланк і печатку, то звернемося до уряду України, в тому числі й до країн Балтії, Польщі та інших європейських країн, а також до тюркських держав, щоб разом вести нашу роботу.

Найближче майбутнє Росії та України

Яким ви бачите майбутнє Росії після поразки у цій війні? З чого може розпочатися розпад РФ, якщо територія Росії не буде під окупацією?

Той самий Пригожин – голова ПВК "Вагнер", а вербує всіляких маніяків, убивць із в'язниць. Цих людей відправляють, щоб вони вбивали українців. А вже останнім часом російська влада почала вербувати людей із психіатричної лікарні.

Про що це говорить? У Росії закінчуються кадрові військові. Це означає, що коли піднімуться Республіки Ідель-Уралу, Кавказу, Сибіру та інших регіонів, російська влада вже буде слабкою. А це дає нам можливість здобути власну незалежність.

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Що б ви хотіли побажати всім українцям на найближче майбутнє?

Я хотів би сказати – хай живе вільна Україна. Ми захоплюємося українськими військовими та звичайними українцями. Ваша перемога – це наша перемога, ми маємо діяти разом за спільну свободу. Дай Боже, щоб українці швидше викинули окупантів зі своєї землі. А також щоб українці в майбутньому увійшли повноцінно до Євросоюзу та НАТО.

Увесь світ підтримує українців, навіть прості іранці, попри позицію своєї держави, вас підтримують, це дуже гарний момент. Я бажаю, щоб як вас, так і нас підтримали демократичні держави, і в майбутньому ми могли повноцінно жити в добросусідських відносинах.