Сподіваємось на Мерца: в ЗСУ може бути кілька варіантів, як використати Taurus

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий передати Україні ракети Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами. Доведеться почекати, як мінімум, місяць, аби Мерц заступив на свою посаду. Орієнтовно у травні ЗСУ могли б отримати ці ракети.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що в Німеччині риторика змінилась, у Шольца вона була одна, у Мерца – інша. Однак треба розуміти, що це поки що тільки риторика, до конкретних дій далеко.

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Що може стати ціллю ракет Taurus?

Військовий експерт зазначив, що якщо Мерц збирається обговорювати з європейськими партнерами передачу цих ракет, то можуть виникнути складнощі, наприклад, з підтримкою цього рішення серед таких політиків як Орбан чи Фіцо.

"Якщо Мерц вирішив передавати їх, то хай це робить і менше розмовляє. Півтонна бойова частина Taurus точно себе покаже", – озвучив Світан.

Ціллю цих ракет, на думку льотчика-інструктора, може стати Керченський міст чи Москва, все буде залежати від можливостей, зокрема кількості цих переданих ракет, механізмів їх використання та обмежень щодо цього. Світан зауважив, що до столиці Росії вони точно дістануть, дальність їх польоту – 560 кілометрів.

Оскільки питання щодо Керченського моста порушується, значить, йому точно треба приготуватися. Десяток ракет рівня Taurus виведуть з ладу цей міст на дуже тривалий період,

– впевнений Світан.

Він припустив, що росіяни навряд чи будуть одразу відновлювати Кримський міст, тому що в них вже функціонує паралельна так звана аварійна дорога, це залізниця з Ростова в бік Маріуполя. Аби перерізати логістичні шляхи ворога, Україні, як наголосив Світан, треба окрім Керченського моста знищувати міст через Міус (під Таганрогом) та Кальміус (Донецька область).

Тоді це принесе ефект, бо росіяни залишаться без залізниці, зокрема їм буде складно забезпечувати свої війська на Херсонському та Запорізькому напрямках, особливо для наступальних операцій,

– пояснив Світан.

Якщо ракети Taurus будуть передані Україні, то постане питання механізму їх запуску. Військовий експерт підсумував, що в нашій державі жоден з наявних літаків підняти їх в повітря не зможе. Тож разом з ракетами доцільно буде передати Україні літаки Gripen, які можуть підіймати ці ракети та виконувати бойові завдання. Є ще варіант наземного пуску Taurus зі стартовим прискорювачем, тоді буде змога використовувати ці ракети без залучення авіації.