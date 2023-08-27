Коли Україна отримає F-16: генерал Міллі зробив обнадійливу заяву

Генерал Марк Міллі прокоментував контрнаступ воїнів ЗСУ. Він наголосив, що вже є успіх.

Окрім того, генерал Міллі привідкрив завісу, коли Україна може отримати F-16. Вони необхідні для захисту українського неба.

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За словами Міллі, це може статися вже у "недалекому майбутньому".

F-16. Насправді це рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому,

– мовиться у повідомленні.

Як США допоможуть Україні з F-16"

Володимир Зеленський наголосив, що F-16 – пріоритет для України. Наразі є низка важливих завдань. Зокрема, максимальне розширення тренувальних місій та максимальне прискорення підготовки інфраструктури.

Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером повідомив, що США долучаться до підготовки пілотів та інженерів F-16. Окрім того, Зеленський анонсував ще тематичні новини найближчим часом.

"Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів F-16. В цьому та інших напрямках будуть ще новини", – наголосив Зеленський.

Президент додав: "F-16 допоможуть нам тримати якомога далі російських терористів".