Прем'єрка Данії сказала, коли F-16 будуть на шляху до України

Данія передасть Україні вкрай необхідні винищувачі. Уже відомо, коли F-16 будуть на шляхи до України.

Про це на пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа розповіла прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, передає 24 Канал.

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Коли передадуть F-16

Глава уряду заявила, що ця зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди в Північній Європі твердо стоять поруч з нашою державою.

Фредеріксен наголосила, що партнери повинні прискорити та наростити підтримку України, адже ситуація на полі бою є дуже критичною.

Зараз ми маємо безпекові зобов'язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато та хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України,

– підкреслила прем'єрка.

Додала, що всі країни Північної Європи зробили внесок у спільні закупівлі боєприпасів. Також зазначила, всі згідні з тим, що є потреба у нарощуванні власної оборонної промисловості, підтримці виробництва озброєння, обладнання та дронів в Україні.

Ми як союзники України розуміємо, що передаємо недостатньо, і це повинно змінитися, щоб ви отримували допомогу в належних обсягах,

– наголосила Метте Фредеріксен.

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Скільки літаків надасть Данія