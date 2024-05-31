Прем'єрка Данії сказала, коли F-16 будуть на шляху до України
Данія передасть Україні вкрай необхідні винищувачі. Уже відомо, коли F-16 будуть на шляхи до України.
Про це на пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа розповіла прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, передає 24 Канал.
До речі Данія дозволяє Україні використовувати передані F-16 для ударів по Росії
Коли передадуть F-16
Глава уряду заявила, що ця зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди в Північній Європі твердо стоять поруч з нашою державою.
Фредеріксен наголосила, що партнери повинні прискорити та наростити підтримку України, адже ситуація на полі бою є дуже критичною.
Зараз ми маємо безпекові зобов'язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато та хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України,
– підкреслила прем'єрка.
Додала, що всі країни Північної Європи зробили внесок у спільні закупівлі боєприпасів. Також зазначила, всі згідні з тим, що є потреба у нарощуванні власної оборонної промисловості, підтримці виробництва озброєння, обладнання та дронів в Україні.
Ми як союзники України розуміємо, що передаємо недостатньо, і це повинно змінитися, щоб ви отримували допомогу в належних обсягах,
– наголосила Метте Фредеріксен.
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Скільки літаків надасть Данія
- За словами Фредеріксен, загалом Данія планує передати Україні 19 літаків.
- У травні прем'єрка також заявляла, що F-16 з Данії будуть у небі над Україною вже протягом місяців.