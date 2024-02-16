Винищувачі Gripen для ЗСУ та загроза війни Росії з НАТО: інтерв'ю з міністром оборони Швеції

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі розпитала міністра оборони Швеції Поля Джонсона про результати "Рамштайн-19", готовність до можливого нападу з боку Росії та передачу БМП CV-90 та шведських винищувачів Gripen. Детальніше – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

Швеція поки ще не здобула повноцінного членства в НАТО, але активно надає військову підтримку серед інших західних союзників.

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі розпитала міністра оборони Швеції Поля Джонсона про результати "Рамштайн-19", готовність до можливого нападу з боку Росії та передачу БМП CV-90 та шведських винищувачів Gripen. Детальніше – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

Підсумки "Рамштайн-19" для України

51-річний Поль Джонсон – міністр оборони Швеції. Обіймає він цю посаду з жовтня 2022 року. У 2000 – 2005 роках працював аналітиком у Шведській агенції оборонних досліджень.Раніше Джонсон очолював офіс Поміркованої партії в Європарламенті. Також обіймав посаду політичного радника в Міноборони Швеції.

Завершилось засідання "Рамштайн" у Брюсселі. Розповідайте, які результати?

Ми висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну. Також було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які зараз створюються і продовжують розвиватися в рамках Контактної групи за участю Швеції, яка є в складі Коаліції безпілотників.

Ми підписали Меморандум щодо цього, а також Меморандум або, фактично, заяву про наміри щодо Коаліції з розмінування.

Також були зроблені нові оголошення (про допомогу – 24 Канал). Я теж сказав, що незабаром ми надамо новий пакет підтримки Україні, і він буде суттєвим і включатиме внески в усіх сферах.

Детальніше ППО, артилерія, дрони та F-16: про що домовилися для України на "Рамштайні – 19"



Поль Джонсон / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Як Росія загрожує західним країнам і чому готова йти на ризики

Держави-члени НАТО попереджають про можливий напад Росії на Західні країни у майбутньому. Є різні оцінки – три, п’ять, вісім років до можливого нападу Росії. На вашу думку, чи дійсно Росія загрожує західним країнам і чи готовий Захід до можливої конфронтації з Москвою?

Безумовно, Росія загрожує і західним країнам. І так, ми повинні взяти до уваги той факт, що Росія готова йти на великі політичні та військові ризики, і це правда. Зараз, звичайно, Україна є щитом проти подальшої російської експансії, але Путін не зупиниться, поки його хтось не зупинить.

І зараз саме українці роблять це, а отже, їхня безпека є також і нашою безпекою. Через це ми надали понад 2 мільярди євро військової підтримки й будемо продовжувати це робити. Тому що, зрештою, це також інвестиція в нашу власну безпеку. Отже, є всі причини, чому ми повинні збільшити наші оборонні інвестиції, а також – посилити підтримку України.

Крім того, ми вживаємо низку заходів, щоб переконатися, що у нас є оборонно-промислова база, якою ми можемо підтримати Україну та Швецію, яка, хоч і є меншою країною, але має потужну оборонно-промислову базу.

Ми єдина 10-мільйонна країна у світі, яка може виробляти винищувачі, підводні човни, наземні бойові артилерійські системи, такі як "Archer", і БМП, такі як CV 90. Для мене дуже корисно, коли ми відчуваємо наявність таких можливостей, тому що тоді нам легше організувати логістику, підтримку і підготовку.

Чому ППО України потрібно ще більше посилювати

Як пише The New York Times, без зовнішньої підтримки Україні вистачить ракет для роботи систем протиповітряної оборони лише до кінця березня. Чи змінилась ситуація за результатами засідання "Рамштайн"?

Були нові оголошення про підтримку у сфері протиповітряної оборони, і для нас дуже важливо, щоб ми надали Україні більшу кількість артилерійських боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

Це абсолютно життєво важливо, оскільки звернули увагу на те, що за останні кілька місяців Росія вивела свою економіку і свою оборонну промисловість на 14-е місце у світі. І ми бачимо, що промислове виробництво в Росії нарощує темпи.

Я не задоволений тим, де ми зараз перебуваємо в Європі в процесі, нам потрібно робити значно більше, і ми повинні робити це значно швидше, ніж робимо зараз.



Поль Джонсон та кореспендонентка 24 Каналу в Брюсселі Софія Назаренко / Фото 24 Каналу

Європа мусить підтримувати Україну, навіть якщо Трамп не буде

Вже ходять чутки, що в разі перемоги Трампа на виборах, США можуть суттєво знизити підтримку для України. На вашу думку, чи зможуть країни Європи допомогти Україні перемогти у війні без підтримки Вашингтона?

Ми мусимо. Незалежно від результатів виборів у листопаді, є дві речі, які вам потрібно зробити. Нам потрібно зробити більше для України й переконатися, що у нас є оборонна промислова база, не тільки для мирного, але й для воєнного часу, тому що уроки, які ми зараз отримуємо з поля бою в Україні, збільшуються в обсягах.

Ми не стикалися з таким раніше в Європі з часів Другої світової війни.

З іншого боку, ми, звичайно, повинні збільшувати наші власні інвестиції, що, зрештою, також добре для трансатлантичних відносин. У грудні я був у Вашингтоні. Я мав честь зустрітися з міністром Умєровим під час мого візиту в США, де ми обмінялися думками. Крім того, я провів багато часу на Капітолійському пагорбі, звертаючись до конгресменів і сенаторів, пояснюючи, чому так важливо, щоб і Європа продовжувала надавати підтримку Україні, і щоб США також це робили.

Я казав, що нам буде набагато складніше, якщо Росії щаститиме на полі бою і що для нас і для нашої безпеки життєво важливо, аби Україна виграла цю війну.

Скільки шведських БМП отримала Україна і як співпрацюють військові Швеції та України

Україна та Швеція обговорили закупівлю партії БМП CV-90. Чи не могли б ви розкрити деталі? Скільки Україна могла б отримати таких БМП та коли їх можна очікувати на полі бою?

Наразі ми відправили 50 CV-90 в Україну й отримуємо постійні звіти про те, де вони працюють, а також про те, як вони працюють на полі бою. Це дуже корисно для нас, тому що ми можемо надалі адаптувати й вдосконалювати CV-90 як систему. У нас є група користувачів з дев'яти країн, і Україна, звісно, також є членом цієї групи.



Навчання українських військових на БМП CV-90 в Швеції, 2023 рік / Фото Forsvarsmakten

Ми підписали заяву між прем'єр-міністром Швеції Крістенсеном і президентом Зеленським, коли президент України був у Швеції минулої осені. І ми прагнемо до подальшого розширення цих відносин.

Один із високопоставлених генералів України був у Стокгольмі минулого тижня, і держсекретар Швеції зустрічався з ним, і я думаю, що дискусії добре просуваються. Як ви також знаєте, Данія також закуповує для CV-90 для України. Я думаю, що ми говоримо про, можливо, кінець 2025-го – початок 2026-го року, коли може з'явитися перший пакет оновлень.

Швеція перебуває зараз за крок до членства в НАТО. Наскільки вас турбують погрози з боку Росії з одного боку, і, скажімо, скандальні заяви Трампа, з іншого боку в цьому аспекті?

Ми постійно стикаємося з російською дезінформацією, гібридною діяльністю, кібератаками тощо, і ми посилили нашу стійкість і до цього. Отже, ми, безумовно, можемо впоратись і з цим питанням.

Але коли ми будемо в НАТО, то, звичайно, на нас повністю поширюватиметься дія Статті 5, і тоді ми також будемо частиною спільного оборонного планування НАТО, що посилить спроможність і безпеку в нашому регіоні, і це також буде добре для всього Альянсу.

Що стосується виборів у США, я думаю, що це, звичайно, справа американців. Втім, важливо, щоб ми збільшили оборонні інвестиції в Європі, це добре для трансатлантичних відносин і для того, щоб Європа взяла на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Коли Україна може отримати шведські винищувачі Gripen

Україна говорить про можливість передачі шведських винищувачів Gripen. Чи розглядає Швеція такий варіант і за яких умов?

Так, ми сказали, що ми зможемо прийняти рішення, але це буде залежати від того, чи станемо ми союзником НАТО, тому що тоді на нас поширюється дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО.

Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами. Як ви знаєте, компоненти системи Gripen виробляються й у багатьох інших країнах.

Ми також беремо участь в коаліції з виробництва винищувачів і думаємо про те, як можемо зробити найкращий внесок у цю справу. І це одна з речей, які ми розглядаємо. Але ми повинні бути союзниками НАТО, щоб мати можливість прийняти таке рішення, і це також залежить від інших країн.

Шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen від Saab у Повітряних Силах ЗСУ розглядають як другий тип літака після американських F-16.

Однак, життєво важливо, щоб Україна отримала сильні військово-повітряні сили та щоб у них були винищувачі 4-го покоління. Тому ми також розглядаємо, що ми можемо зробити, наприклад, для фінансування, коли мова йде про коаліцію винищувачів, що ми можемо зробити для навчання і так далі.



Винищувачі Gripen / Фото Saab

Минулого тижня в Україні відбулися значні кадрові зміни у військовому керівництві української армії. Яка реакція союзників України на призначення Сирського генералом?

Це справа України, як вона організовує свої Збройні сили. У нас хороші відносини, і ми сподіваємось, що вони будуть такими й надалі. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти у війні.

