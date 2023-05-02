Про контрнаступ, деокупацію Криму та ядерні погрози Росії: інтерв'ю з представницею США при НАТО

Поки Україна активно готується до потужного весняного контрнаступу, союзники продовжують озброювати Україну та тренувати наших військових. На Заході вірять, що Україна має всі шанси досягнути неабиякого успіху.

Про контрнаступ, деокупацію Криму та членство в НАТО – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Джуліан Сміт – постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО.

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Від чого залежатиме успіх українського контрнаступу

Джуліан Сміт – радниця з питань зовнішньої політики і дипломатка, яка обіймає посаду постійного представника США при НАТО в адміністрації Джо Байдена. З 2009 по 2012 рік вона працювала директором з питань європейської політики та політики НАТО в Міністерстві оборони США, де була співавтором Стратегічної концепції НАТО 2010 року за часів держсекретарів Роберта Гейтса та Гілларі Клінтон.З квітня 2012 року по червень 2013 року вона працювала заступницею радника з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена в адміністрації Обами. У січні 2021 року Сміт стала старшою радницею державного секретаря США Ентоні Блінкена.Джуліан Сміт / фото U.S. MISSION TO NATO

У США стався один із найбільших витоків секретних документів за десятиріччя. Як це може вплинути на український контрнаступ?

Ми дійсно не в тому становищі, щоб говорити зараз про розкриття конкретної інформації. Тому я не маю чим поділитися на цю тему наразі. Однак я скажу, що ми вважаємо, як сказав Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Каволі, Україна зробила неймовірну роботу протягом останніх місяців, завершивши серію навчань, не лише зі Сполученими Штатами, але й з іншими союзниками по НАТО, особливо в Німеччині. І ця підготовка, на нашу думку, допоможе українцям досягти успіху, як ми сподіваємось, коли розпочнеться контрнаступ.

Я також хочу сказати, що всі члени контактної групи, які зустрічаються щомісяця, щоб обговорити, як вони можуть задовольнити вимоги українського військового командування, всі ті країни, які допомагають, передали в руки українців значні нові можливості.

Отже, з огляду на самі можливості і підготовку, яка відбулася протягом останніх чотирьох чи п'яти місяців, ми вважаємо, що українські військові мають всі шанси на успіх. Що ж до деталей контрнаступу, то ми залишимо це в руках президента Зеленського і його вищого військового командування.

Інтерв'ю з Джуліан Сміт для 24 Каналу: дивіться повне відео

Чого США та НАТО очікують від української армії під час контрнаступу?

Якщо подивитися на результати діяльності українських військових за останній рік, то можна побачити кілька речей.

Перш за все, це сила, що принесла неймовірний досвід, щоб знову і знову здобувати перемоги на полях битв. Київ все ще стоїть, Україна все ще стоїть. Українські військові виконали виняткову роботу, захистивши територію України від російської агресії.

По-друге, я б сказала, що українські військові також були напрочуд винахідливими в тому, як вони об'єднали нові можливості та старі набори можливостей, щоб створити армію, яка є напрочуд добре оснащеною і готовою протистояти постійним атакам і нападам з боку російських військових, а також дати відсіч і здобути ці перемоги. На полі бою вони також використовували технології в дуже інноваційний спосіб.

І тому, виходячи з їхніх дій, виходячи з тренувань, які вони нещодавно пройшли, ми дуже поважаємо українських військових і бажаємо їм успіху, коли розпочнеться цей контрнаступ.



Джуліан Сміт вірить, що наступ ЗСУ буде успішним / фото з твітера політикині

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов неодноразово заявляв, що українські війська зайдуть в Крим до кінця війни 2023 року. Як ви вважаєте, чи готова Росія втратити Крим?

Щодо питання Криму, то не лише Сполучені Штати, але й усі країни, які підтримують Україну зараз, воліли б залишити це питання в руках президента Зеленського. Саме президент Зеленський і, знову ж таки, його військові радники, його головні радники з питань зовнішньої політики та національної безпеки повинні будуть визначитися насамперед, на яких умовах і коли вони хочуть повернутися за стіл переговорів і як далеко вони хочуть зайти після того, як відбудеться контрнаступ, які їхні плани на літо і осінь.

І це насправді не так, що НАТО, або ми, Сполучені Штати, вважаємо за потрібне диктувати нашим друзям в Україні. Ми вважаємо, що це питання до президента Зеленського і лише до президента Зеленського.

Чи піде Росія на застосування ядерної зброї

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія все ще готова використати ядерну зброю під час війни в України. Як ви вважаєте, чи можливо це і якою буде відповідь США та НАТО?

Що ж, дуже важко передбачити, що саме діється у голові президента Путіна. І коли мовиться про брязкання ядерною шаблею, що ми спостерігали, було важко визначити, чи є це чистим пустослів'ям, чи він справді планує застосувати ядерну зброю.

Як ви можете здогадатися, Сполучені Штати дуже уважно стежать за цією ситуацією. Ми вважаємо використання Путіним брязкання "ядерною палицею" неймовірно небезпечним і тривожним, і ми передали це безпосередньо Москві. Як вам відомо, наш радник з національної безпеки розповів про прямі розмови між Вашингтоном і Москвою протягом останнього року, в яких ми попередили росіян про ризики застосування ядерної зброї, а також про серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться, якщо вирішать це зробити.

Наразі у нас немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Але, очевидно, ми будемо продовжувати дуже уважно стежити за ситуацією, спостерігати за тим, як вони говорять про це, і визначати, чи бачимо ми якісь ознаки того, що вони готуються до використання цього виду зброї.

Чи отримає Україна сучасні винищувачі

Офіційно США не надавали Україні далекобійні ракети й наразі не планують надавати сучасні винищувачі. Коли може статися передача такої зброї і чому цього досі не відбулося?

Сполучені Штати керуються процесом, який називається "Контактна група з питань оборони України" – її також називають групою Rammstein. Це група держав, не лише країн НАТО, але й країн з усіх куточків світу, понад 50 країн, які регулярно зустрічаються з міністром оборони України та вищим українським військовим командуванням, щоб визначити, що саме потрібно Україні зараз, в цей момент, і, як ви можете собі уявити, з часом ця група еволюціонувала.

На початку група була набагато більше зосереджена на "стінгерах" і "джавелінах". Зовсім недавно ми зосередилися на бронетехніці, бронемашинах, танках і засобах протиповітряної оборони, зокрема, але також і на артилерії. І саме тому ми об'єдналися як група і невтомно працюємо над тим, щоб надати Україні те, що вона потребує. І знову ж таки, генерал Каволі нещодавно заявив, що багато з цих запитів було задоволено. Ми зустрічалися, зокрема, з приводу бронетехніки, і ми продовжимо розмову з українцями й надалі.



Україна отримує необхідну військову техніку для контрнаступу / фото Stephanie Lecocq / EPA-EFE

Ми знаємо про зацікавленість у реактивних літаках, але це щось середньо- і довгострокове. Ми не зможемо надати реактивні літаки негайно чи в короткостроковій перспективі через питання підготовки кадрів, управління цих типів сил і засобів, а також їхнього технічного обслуговування.

Тому ми маємо обмежений набір ресурсів, на якому хочемо зосередитись. Це дуже тісно пов'язано з контрнаступом, який, ймовірно, незабаром розпочнеться. Тому ми маємо нагальну потребу передати саме цінні засоби протиповітряної оборони, артилерію і бронетехніку в руки українських військових, що є першочерговим завданням.

Членство в НАТО для України

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що всі держави-члени НАТО згідні з необхідністю прийняття України до Альянсу. Чи варто очікувати Україні якихось конкретних кроків у цьому напрямку під час саміту у Вільнюсі? Чи може Україна стати членом Альянсу найближчим часом, але поки без 5 Статті?

Не існує можливості приєднатися до Альянсу без Статті 5. Членство автоматично означає, що ви будете частиною того, що називається Вашингтонським договором, а Вашингтонський договір включає в себе гарантію Статті 5, тому це, без сумніву, є частиною членства.

Починаючи з 2008 року члени Альянсу чітко і ясно висловлюються щодо питання членства. Це не питання "чи", а питання "коли" Україна приєднається до Альянсу – прямо зараз чи згодом, як і очікують союзники та Сполучені Штати. Ми зосереджені на тому, щоб надати якомога більше практичної підтримки українцям, щоб вони могли захищати свою територію і перемагали на полі бою.

Угорщина, зокрема, вважає, що Україна повинна мати дозвіл Росії на вступ до НАТО. Що ви думаєте з цього приводу?

Що стосується розширення, ми повідомили Москву, що вона не має права голосу або права вето в питаннях розширення, і це питання, зрештою, залишається між народом України і альянсом НАТО.

Ми, як Альянс, висловили Москві дуже чітке послання. Як ви пам'ятаєте, ще до початку війни, до 24 лютого, Росія запропонувала те, що вони називали договорами. Один із них вони надіслали Сполученим Штатам і один – альянсу НАТО в січні минулого року. В документі до НАТО вони були дуже зацікавлені в тому, щоб домовитися з Альянсом про закінчення розширення.

Відповідь, що надійшла від союзників на той момент, полягала в тому, що Росія немає абсолютно ніякого права голосу в цьому питанні. Альянс не змінюватиме своєї політики відкритих дверей, ці двері залишаються відкритими. Тому ми були дуже, дуже чіткі з Москвою, і це позиція, яка підтримується в усьому Альянсі.