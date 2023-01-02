Україна звільнить Крим до осені 2023 року: генерал Ходжес розповів, що для цього потрібно

Україна продовжує свою боротьбу з агресором і вся наша країна налаштована на війну до перемоги. Тобто, до повернення усіх наших територій та видворення окупантів, зокрема, і з Криму. Американський генерал Бен Ходжес переконаний, що окупований півострів уже до осені може повернутися у склад України.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес переконаний, що після років окупації Крим вдасться звільнити уже наприкінці літа цього року. Якщо бути точнішим – генерал каже про серпень 2023 року.

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Що потрібно для звільнення Криму

Бен Ходжес не має жодних сумнівів щодо того, що Україна звільнить усі території, які зараз окуповані Росією. Включно і з півостровом Крим, який країна-агресор окупувала ще у 2014 році.

За прогнозом генерала, уже в серпні в Криму замайорять українські прапори. Однак для цього необхідно, аби Україна й надалі отримувала всю необхідну військову допомогу, зокрема високоточну зброю. Також потрібно, аби міжнародні партнери не припиняли санкційний тиск на Росію.

Однак генерал переконаний, що півострів можна було б звільнити й швидше за умови надання високоточної зброї.

Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжуватимемо забезпечувати те, про що говорили, і якщо ми збережемо санкції. Швидше (звільнили б – 24 Канал), якби ми забезпечили високоточну зброю більшої дальності,

– заявив Ходжес.

Чи закінчиться війна у 2023 році

Бен Ходжес, вочевидь, поділяє думку керівника Головного управління розвідки міноборони Кирила Буданова, який певен, що у другій половині 2023 року або ближче до його кінця, на українців чекають дуже хороші новини, а рік принесе нам радість та перемогу. Однак керівник розвідки наголосив, що після нашої перемоги розпочнеться ще низка тривалих процесів, однак про які саме процеси йде мова – не уточнив.

А ось Генсек НАТО Єнс Столтенберг навпаки закликає партнерів готуватися до довготривалої війни на тлі того, що попри всі невдачі Росія не відмовляється від мети захопити Україну. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що насамперед усі міжнародні партнери України говорять про те, що підтримуватимуть нашу державу стільки, скільки потрібно. А щодо прогнозів по тривалості бойових дій, то чиновник переконаний, що в цьому плані варто схилятися до того, що каже Кирило Буданов.