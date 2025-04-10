Синоптикиня відповіла, коли Україна відчує, що весняна погода повертається

Вже кілька днів поспіль в Україні вирує справжня зима. Температурні показники низькі, регіони засипає мокрий сніг. Синоптикиня розповіла, коли настане потепління.

Наразі на Україну продовжує впливати холодна арктична маса. Про це в ефірі телемарафону повідомила Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру, передає 24 Канал.

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Коли прийде потепління

Експертка зауважила, що спостерігаються тенденції до більш позитивних температур. З вихідних відбуватиметься перебудова в синоптичних процесах.

Вже більше буде змінюватися повітряні потоки. Спершу вони принесуть у західні області опади. Втім, вже з суботи на Заході будуть більш високі значення температури. У неділю більша частина території України відчує, що весняна погода повертається. Також зменшуватимуться опади. Наступний тиждень обіцяє бути вже з весняними класичними температурами. З вівторка температура повітря становитиме 13 – 17 градусів тепла.

До слова, уночі 11 квітня слід очікувати заморозки від нуля до 5 градусів.