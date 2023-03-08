Коли ж Україна отримає перші танки Leopard з Німеччини та Португалії: заява Міноборони Німеччини

Скоро Україна отримає танки Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Крім цього, Німеччина надала для ЗСУ додаткові установки Gepard.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що основні бойові танки Leopard, які пообіцяли Німеччина та Португалія, доставлять в Україну до кінця березня.

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Танки приїдуть з підготовленими українськими військовими

Пісторіус повідомив, що до кінця березня в Україну приїде ще 21 Leopard. 18 танків приїдуть з Німеччини, ще 3 – з Португалії.

Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця,

– повідомив міністр оборони Німеччини.

Він уточнив, що танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами. Потім їх можуть відправити на фронт.

Німеччина надала Україні додаткову допомогу

У ФРН повідомили, що Сили оборони України отримали від Німеччини ще 2 самохідні зенітні установки Gepard та близько 6 000 снарядів до них. Також Німеччина додатково передала 2 дві патрульні машини для прикордонників та 6 мобільних антенно-щоглових систем.

Крім цього, Німеччина готує до передачі: