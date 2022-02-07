Коли в Україні скасують обов'язкове носіння масок: прогноз МОЗ

У деяких країнах світу вже скасовують носіння масок у громадських місцях або транспорті. Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, чи готова Україна піти на такий крок.

Навряд в Україні скасують обов'язкове носіння масок до кінця 2022 року. Але їх можуть скасувати, коли коронавірус стане ендемічним.

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На запитання, чи може Україна скасувати маски у цьому році, Кузін відповів що не думає, що таке трапиться. Але він зауважив, що впродовж 2 років пандемії карантинні вимоги змінювалися.

Коли ми говоримо про маску, то вона захищатиме нас навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій – грипу та всього іншого. Але за два роки життя з ковідом карантинні вимоги змінювалися. Якщо раніше були доволі жорсткі заходи абсолютно для всіх, то зараз за рахунок вакцинації ми маємо можливість створити епідемічно безпечні об’єкти. Така модифікація продовжуватиметься,

– заявив санітарний лікар.

На думку ВООЗ, наприкінці року коронавірусна інфекція може перейти до ендемічної групи інфекційних хвороб. Тобто до тих, які впродовж року виникають на тій чи іншій територіях або у межах якогось сезонного піка – подібно до грипу.

Але я не впевнений, що впродовж 2022 року в усьому світі досягнуть мети вакцинувати 70% дорослого населення і що ми зможемо розпрощатися з ковідом,

– додав він.

Обов'язок носити маски може перетворитись в рекомендацію

Кузін зауважив, що якщо коронавірус стане ендемічним, то "зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть скасувати". Але також привів в приклад і країни Азії, мешканці яких ще до пандемії носили маски в метро або громадському транспорті.

В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій. Тому я думаю, що така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання,

– вважає Ігор Кузін.

Скасування масок у світі: що відомо