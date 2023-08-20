До нового року можемо отримати першу ескадрилью пілотів на F-16: військове зведення від Світана

Наші пілоти вже розпочали навчання на F-16 і, ймовірно, перед новим роком в Україні може бути перша ескадрилья. Якщо ж отримаємо ще й шведські Gripen, то це суттєво посилить можливості наших захисників.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що F-16 – найкращий для нас літак саме у кількісному плані.

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Коли Україна може отримати перші F-16

Полковник запасу зазначив, що до Великої Британії на навчання відправили пілотів, які випустилися у 2023 році. Це молоді льотчики, які відлітали вже по 3 роки. Їх зручно починати навчати відразу на дальню перспективу – що дуже важливо.

Він пояснив, що спершу навчання буде більше теоретичне. Наших пілотів доводитимуть до рівня мало не командира ескадрильї чи бригади, тобто даватимуть повний спектр теоретичних знань, а потім перейдуть і до практичних. Ймовірно, британці навчатимуть на Eurofighter Typhoon.

За його словами, випускники 2016 року – це пілоти, які літали вже 10 років. Ці льотчики відразу навчатимуться на F-16. Їх перевчатимуть за певними видами бойової підготовки – це триватиме 3–4 місяці.

Перед новим роком ми вже можемо побачити першу ескадрилью готових льотчиків на літаках, які виконуватимуть бойові завдання,

– вважає Світан.

Льотчик-інструктор зауважив, що є ще деяка інша хороша інформація, пов'язана зі шведськими та французькими літаками.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Чому переключилися з F-16 на Gripen

Світан наголосив, що F-16 найкращий для нас літак саме у кількісному плані. Так, літаків Gripen випустили 250, а F-16 – 4,5 тисячі. Тож нам краще отримати один тип літаків, ніж декілька. А Gripen приблизно такого ж рівня, як і F-16. Шведи зробили гарний літак, з хорошою керованістю. До того ж цей літак новіший за F-16 – йому близько 30 років.

Полковник запасу пояснив, що це багатоцільовий винищувач, з дальністю 100–120 кілометрів за перехопленням, за роботою у повітрі. Цього достатньо, щоб знищувати вертольоти або ракети.

Також, зауважив він, Gripen може добре працювати по землі. Він може бачити колону танків кілометрів за 50–70. Також він непогано працює по кораблях, тобто може нести протикорабельні ракети, наприклад, "Гарпун".

Тобто великою мірою більшість завдань цей літак може виконати,

– сказав Світан.

Тому, додав військовий експерт, було би непогано мати одну чи дві ескадрильї цих літаків, тобто бригаду. Загалом технічно можливо отримати 24 літаки – це 10% від усіх вироблених Gripen.