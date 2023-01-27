Leopard 2 зараз важливіші: у Білому домі розповіли, коли в Україну надійдуть Abrams

У США оголосили про історичне рішення щодо надання Україні американських танків Abrams. Однак їхнє постачання до України може тривати кілька місяців.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки при адміністрації президента США Джон Кірбі. За його словами, процес надходження танків Україні може бути тривалим.

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У пріоритеті зараз німецькі танки

Джон Кірбі заявив, що попри тривалість процесу надання американських танків, Україна отримає необхідну техніку. Німецькі танки Leopard 2 надійдуть до України якнайшвидше.

Україна готується до весни. Забезпечення бронетехнікою буде. Танки Leopard від Німеччини та європейських союзників та партнерів будуть надані в найкоротші терміни. Вчасно, щоб допомогти їм навесні та влітку,

– наголосив Кірбі.

Окремо координатор Ради нацбезпеки при адміністрації Байдена відзначив, що той час, який необхідний для підготовки танків до постачання Україні буде використаний для навчання українських військових та налагодження логістики.

Які танки надає США та як ухвалили це рішення

Під час брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Вашингтон надасть удосконалену модифікацію своїх танків – M1A2 Abrams. Однак цієї техніки на складах немає, тож для України їх збиратимуть на заводі General Dynamics у штаті Огайо. Цей завод може виробляти 12 танків на місяць, але лінія зараз повна нових замовлень на танки для Тайваню та Польщі. Тому поки що питання термінів виготовлення танків для України відкрите.

Танки, які зберуть для України, будуть позбавлені броні зі збідненого урану. Американське законодавство забороняє надавати секретні оборонні технології за кордон, адже у цьому випадку є загроза того, що технологія може опинитися у руках ворога.

Згодом видання NBC опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що рішення щодо танків Abrams Джо Байден ухвалив 23 січня за 48 годин до офіційного оголошення нової військової допомоги Україні. Попри сумніви керівника Пентагону, глава Держдепу Ентоні Блінкен, як повідомляють ЗМІ, запропонував Білому дому піти на такий крок, аби владнати конфлікт з Німеччиною. Причиною стало те, що Берлін зайняв чітку позицію щодо надання танків Україні – тільки після Вашингтона.

Оголошення про надання танків у Білому домі, як стверджують джерела видання, оцінили як крок для прикриття Німеччини, який фактично зробили саме для того, аби Україна отримала Leopard, адже на постачання Abrams і справді потрібен час.