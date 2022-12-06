"Рамштайн-8": Резніков спрогнозував, коли відбудется наступна зустріч

Нове засідання групи з безпеки та оборони у форматі "Рамштайн" може відбутись у січні. Грудень вже триває, тож цього місяця зустріч малоймовірна.

Комунікації з партнерами відбуватимуться і до самої зустрічі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Зустріч буде наступного року

Міністр зауважив, що, при всій повазі до України, наші партнери живуть в режимі мирного часу. Тобто у них скоро будуть різдвяні свята, відтак поїздки й зустрічі малоймовірні.

Я думаю, що воно (засідання "Рамштайн), скоріше за все, відбудеться в січні,

– сказав Резніков.

Міністр додав, що двосторонні розмови з міністрами оборони різних країн відбуваються щодня.

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