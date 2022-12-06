"Рамштайн-8": Резніков спрогнозував, коли відбудется наступна зустріч
6 грудня 2022, 18:31Читать новость на русском
Нове засідання групи з безпеки та оборони у форматі "Рамштайн" може відбутись у січні. Грудень вже триває, тож цього місяця зустріч малоймовірна.
Комунікації з партнерами відбуватимуться і до самої зустрічі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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Зустріч буде наступного року
Міністр зауважив, що, при всій повазі до України, наші партнери живуть в режимі мирного часу. Тобто у них скоро будуть різдвяні свята, відтак поїздки й зустрічі малоймовірні.
Я думаю, що воно (засідання "Рамштайн), скоріше за все, відбудеться в січні,
– сказав Резніков.
Міністр додав, що двосторонні розмови з міністрами оборони різних країн відбуваються щодня.
Попередня зустріч "Рамштайн-7": що відомо
- Сьоме засідання "Рамштайн" відбулось 16 листопада. За її результатами Україна отримала системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування.
- Глава Пентагону Ллойд Остін тоді заявив, що близько 50 країн-учасниць Контактної групи готові продовжувати підтримувати нашу державу.
- До речі, експерти відзначали неочікувану допомогу Швеції, яка оголосила про надання додаткових близько 300 мільйонів доларів Україні та засобів ППО.
- Під час шостого засідання "Рамштайну" говорили про створення інтегрованої системи ППО з комплексами різної дальності, об'єднаних в єдину систему.