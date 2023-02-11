Зеленський анонсував нові рішення РНБО і "очищення органів": Данілов назвав дату

У своєму вечірньому зверненні 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив про значні результати СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора в захисті України від тих, хто працював на Росії. Також він анонсував відповідні кроки РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національно телемарафону наголосив, що обшуки митниці та інших органів – "це не одноразова акція". Про це пише 24 Канал.

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Данілов потужно висловився про "чистку" в державі

Запит у суспільства на справедливість та порядок в державі наскільки високий, що ми навіть собі увити не можемо,

– наголосив Данілов.

Данілов заявив, що всі органи в країні будуть "чистими" від тих людей, які "плямують нашу державу". Він має на увазі хабарі, різні незаконні махінації, перешкоджання бізнесу.

"Це вже буде пляма не на них – це буде пляма на країні. Ми занадто дорого платимо за те, щоб ми потім не використовували шанс побудувати врешті-решт країну", – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що у президента України вистачить політичної волі, розуміння, світлого бачення майбутнього для нашої країни.

Щодо рішень, які будуть прийняті на найближчому засіданні ради РНБО. Данілов розповів, що найближче засідання відбудеться у понеділок, 13 лютого. "Яким воно буде – ми зможемо повідомити тільки після його проведення, відповідного указу президента", – додав секретар РНБО.

Зеленський анонсував кроки РНБО

Глава держави 11 лютого наголосив, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати в захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора. Він додав, що будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави.

Зеленський повідомив, що у суботу вдень провів кілька нарад із представниками сектору оборони й правоохоронних органів.

За його словами, тематикою нарад є посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність. Він уточнив, що це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури".

Зеленський запевнив, що держава продовжить модернізацію інституцій, процесів і процедур у них. "Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений", – підкреслив він.