За півтора тижні відключень стане менше: в Укренерго пояснили, чому покращиться ситуація

Ситуація в енергосистемі України почне поступово покращуватись. Наприкінці липня в країні відключень, імовірно, стане менше.

Відключень ставатиме менше

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами це залежтить від двох факторів: спаде спека та будуть задіяні додаткові потужності.

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В третій декаді липня дійсно стане трохи легше. Це буде залежати від того, чи спаде спека. Ступінь полегшення буде залежати. Але дійсно має стати трохи легше, бо будуть включені додаткові генераційні потужності в енергосистемі,

– зазначив Кудрицький.

Чи вийшла Україна на плато відключень

Очільник "Укренерго" запевнив, що за півтора тижні стане легше.

"Ставатиме легше й легше з плином часу. В серпні – вересні, жовтні – відключень буде менше. З єдиними застереженням, що ми не можемо прогнозувати атак ворога", – додав Кудрицький.

За його словами, ситуація в енергосистемі поступово покращуватиметься.

"Треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – додав очільник "Укренерго".