Коли відновиться конкурс на голову САП: відома дата

Кандидати на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 28 жовтня складатимуть практичне завдання. Цього ж дня офіційно відновиться конкурс.

Таке рішення ухвалила конкурсна комісія 19 жовтня. На засіданні були 10 членів з 11, які й встановили, що практичне завдання кандидати виконуватимуть 28 жовтня о 10:00.

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Також комісія встановила, що додатковим днем для практичного завдання буде 1 листопада. Такий сценарій можливий, якщо засідання перервуть.

Хто змагається за пост голови

У конкурсі наразі лишилися 2 претенденти. Мовиться про детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка та прокурор Офісу генпрокурора Андрія Синюка.

Що відомо про конкурс на посаду очільника САП

Інституція вже більше ніж рік існує без офіційного керівника. Це викликає обурення міжнародної спільноти.

Попри обіцянки президента Володимира Зеленського провести антикорупційну реформу, конкурс на керівника САП зірвали два рази – 9 та 12 жовтня.

Це сталося через те, що 3 члени комісії не прийшли на засідання і, відповідно, кворуму не було.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура – підрозділ Офісу генпрокурора, який контролює розслідування Національного антикорупційного бюро та підтримує держобвинувачення та представництво інтересів українців та України в судах за злочинами, пов'язаними з корупцією.