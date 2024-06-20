Україна планує почати використовувати F-16 цього літа, – The Guardian

Командувач ВПС Нідерландів очікує, що винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною цього літа. Це підтвердили й в міністерстві країни.

Так, генерал Арну Столлманн заявив, що "приблизно цього літа все вишикується в ряд". Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також сказала, що перші поставки F-16 в Україну мають відбутися цього літа.

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Чому постачання затрималося

За словами генерала, постачання літаків було зірвано через затримку в доставці та навчанні. Він також зауважив, що процес навчання пілотів і наземного персоналу управління літаком був непростим.

Навчання потребують не тільки пілоти, технічним фахівцям і фахівцям з технічного обслуговування також потрібен ретельний інструктаж. Ми проводимо комплексне навчання з підтримки, щоб вони могли ефективно обслуговувати літак. Тому все має збігтися,

– сказав він.

Тим часом Кайса Оллонгрен виступила проти критики з приводу затримок.

Я повністю розумію позицію України, вони хочуть зробити це якнайшвидше... Ми реалізуємо проєкт настільки швидко, наскільки можемо, ми справді розширюємо наші можливості... F-16 справді набагато складніший за системи, які дотепер використовували українські Повітряні сили... Не можна просто перескочити через декілька етапів, треба пройти кожний етап процесу, але ми також хочемо доставити їх якнайшвидше,

– сказала вона.

Переваги F-16

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися надати Україні близько 80 винищувачів F-16.

Видання зазначає, що F-16 є значно кращими у порівнянні з нинішнім повітряним флотом України, до складу якого входять МіГ-29, Су-24 і Су-25.

Зокрема у порівнянні з МіГ-29, Су-27 і Су-25, F-16 може нести велике бойове навантаження, що відповідає потужності українського тактичного бомбардувальника Су-24.

Також F-16 оснащений потужнішою радіолокаційною системою, яка може допомогти пом'якшити недоліки радарів, з якими Київ зіткнувся під час війни.

Крім цього, американські винищувачі більш зручні для пілотів, оскільки мають інтуїтивно зрозуміле управління і дисплеї, які дозволяють льотчикам тримати голову високо піднятою.

Тим паче українські винищувачі наразі сильно перевантажені і пошкоджені.