"Коли Вітчизна в небезпеці": ПЦУ оприлюднила молитву за Україну

Епіфаній нагадав, що війна Росії проти України триває вже восьмий рік. І хоча вона є неоголошеною, наслідки цієї війни українці відчувають щодня.

Важливо Україна не піде на поступки для умиротворення Путіна, – Кулеба

За словами Епіфанія, наслідками російської війни є:

окупація Криму та частини Донбасу,

щоденні обстріли російськими військами української території,

постійні гібридні атаки з боку Росії в економічній, дипломатичній, інформаційній, релігійній та інших сферах.

Ми здатні протистояти в цій війні. Ми – не одні, з нами Бог і допомога наших союзників,

– наголосив предстоятель ПЦУ.

Він додав, що від початку російської агресії в храмах ПЦУ безперервно звучить молитва про визволення від нашестя чужинців, про Божу опіку над нашими захисниками на фронті, за полегшення долі та звільнення полонених і заручників.

"Благословляю найближчого недільного дня, 30 січня, у всіх храмах Православної Церкви України піднести додатково особливі молитви за нашу батьківщину", – написав Епіфаній.

Також митрополит ПЦУ опублікував текст молитви за Україну:

"Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння; примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив Ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай вінці нетління. Бо Твоя є влада, Царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".