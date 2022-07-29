Відпустка, ротація, демобілізація: коли військові можуть розраховувати на відпочинок

Від початку загальної мобілізації, яка триває в Україні з початку повномасштабного вторгнення, до лав ЗСУ призвали тисячі військовозобов'язаних громадян. Чимало наших захисників фактично весь час перебувають у зоні бойових дій.

Про те, коли українські військові можуть розраховувати на зміну локації або відпочинок під час війни в Україні, – читайте далі.

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Як розповіла адвокатка Наталія Лісова, військовослужбовці у час війни можуть розраховувати на:

відпустку;

іншу зміну місце розташування (переміщення, ротацію та демобілізацію).

За яких умов захисники можуть піти у відпустку

Під час служби українські військовослужбовці мають право на відпустку. Для того, щоб її отримати, вони повинні мати вагомі підстави:

за сімейними обставинами,

станом здоров'я.

Інші умови для зміни місце розташування

Зміна місце розташування військових також може відбуватися під час їх переміщення, ротації та демобілізації.

Ротація та переміщення військових

Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах через певний час. Широко практикується в умовах ведення бойових дій.

Юрист Костянтин Грітчин зауважив, що уся інформація про порядок та періоди ротації закрита.

Рішення про ротацію ухвалюється за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. Тому з цим питанням військовослужбовець особисто має право звертатися безпосередньо до керівництва своєї військової частини та командування ЗСУ,

– пояснив він.

Грітчин також розповів, що законодавством передбачено, що у разі оголошення мобілізації й настання особливого періоду заміна військовослужбовців, які проходять службу у місцевостях з установленими строками служби, припиняється.

"Таким чином, терміни ротації в особливий період встановлені з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації", – додав юрист.

Що таке демобілізація

Це переведення Збройних Сил і народного господарства країни з воєнного стану на мирний після завершення війни або внаслідок мирного розв'язання конфліктної ситуації, яка зумовила необхідність мобілізації. Здійснюється шляхом розформування військових частин, з'єднань і об'єднань, штабів, установ, допоміжних підрозділів, звільнення у запас надлишкового особового складу. Демобілізований військовослужбовець – звільнений з військової служби.

У яких випадках відбувається переміщення:

Переміщення на посади (переміщення на вищі, рівнозначні та нижчі посади).

Проведення планової заміни у місцевостях з установленим строком військової служби.

Переміщення за станом здоров'я чи сімейними обставинами.

Переміщення у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності.

Переміщення вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов'язків на займаних посадах.

У разі проведення заміни у військових частинах (підрозділах), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Переміщення у зв'язку зі звільненням або призначенням на посади у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці.

Переміщення на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої.

Додамо, що в Україні триває загальна мобілізація, яка розпочалася після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Попри поширену інформацію при хвилі мобілізації, у ЗСУ наголошують, що під час повномасштабної війни триває одна загальна хвиля мобілізації, під час якої час від часу викликають нових військовозобов'язаних, щоб доукомплектувати певні підрозділи.

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