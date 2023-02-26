Режим рухне, – Яковенко назвав умову знищення влади Путіна

Військові поразки російської армії все більше ослаблюють авторитет Владіміра Путіна. Якщо так піде і далі, режим кремлівського диктатора не витримає.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що теперішнього невдоволення росіян недостатньо, аби в Росії відбулися суттєві зміни у керівництві.

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Яковенко зауважив, що росіяни – це не політична нація, це населення, яке не володіє суб'єктивністю, тому серед них є дуже різні люди. Є люди, які зараз перебувають у в'язниці, бо не бояться протестувати проти фашиського режиму, є росіяни, що виїхали з країни, є росіяни, які підтримують режим. Натомість основна маса росіян намагається не говорити і не думати, бо розуміє, що від них нічого не залежить.

Опозиціонер підкреслив, що зараз звичне життя росіян не надто змінилося, працюють кафе та магазини, хоч деякі західні бренди і пішли з ринку.

Путін живе в своїй інформаційній бульбашці

За словами Яковенка, найімовірніше, Владимир Путін не знає про справжнє ставлення росіян до нього і про ситуацію в країні. Якби він не перебував у такій власноруч створеній інформаційній капсулі, він би не починав війну.

Російський диктатор самотужки створив інформаційне середовище, в якому є кілька аксіом. Він переконав себе, що України немає, що Росія воює з НАТО, що Захід слабкий і продажний. Також Путін переконав себе, що його підтримують росіяни, а російська армія – армія переможців.

Яковенко про путінський режим: дивитись відео

Коли режим може впасти

Яковенко вважає, що путінський режим в Росії впаде, але не через протести росіян, адже "в тоталітарних фашистських режимах народи не скидають керівництво".

Запорукою закінчення путінського режиму стане повний розгром окупантів на полі бою.

Після того, як буде звільнений Крим, тут можливий перелом. Крим – це сакральна річ. Путін сам навісив на Крим стільки сакральних сенсів, і якщо зараз Крим буде звільнений, я не виключаю, що перш за все силовики значною мірою перестануть підтримувати Путіна,

– додав мовець.

Зараз силовики втрачають близько тисячі людей кожного дня, їхня підтримка може ослабнути. Як тільки озброєнні люди, що зараз стоять на захисті режиму, перестану це робити, люди відчують можливість вийти на вулиці.

Яковенко переконаний, в Росії революції не буде, замість неї може бути так звана смута.

Якщо вцілілі військові повернуться з фронту зі зброєю в руках, вони стануть паливним матеріалом для смути. До того ж в Росії вже зараз є кілька десятків ПВК, які стануть бандформуваннями і всередині Росії будуть ділити владу та територію, припустив Яковенко.

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