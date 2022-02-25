Коли вся московська хунта вирушить на х*й – можна і на переговори
25 лютого 2022 , 20:09
Джерело:фейсбук Агії Загребельської
Лаврову на його пропозицію "здати зброю", щоб сісти за стіл переговорів, можу сказати: іди на х*й!
Умови нескорених
А після того, як вся московська хунта вирушить на х*й, можна і на переговори.
Актуально Росія ще ніколи не втрачала стільки військових на війні
Поки "путіни" в Кремлі, "перемовини" з ними ми будемо вести тільки в Гаазі.
Ми обов'язково переможемо. І не вірте нікому, хто переконує вас у зворотньому!
Путін та його посіпака Лукашенко постануть перед відповідальністю за вторгнення в Україну / Фото Getty Images
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