Коли я йшов в президенти, я казав, що кожен з нас президент, а зараз кожен – воїн, – Зеленський

Зеленський сказав, що кожен українець є нашим президентом. Адже всі ми відповідаємо за свою державу. Тому зараз ми – воїни.

Президент впевнений, що Україна – переможе. Про це під час звернення 28 лютого заявив Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Коли я йшов в президенти, я говорив, що кожен із нас – президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні!

– Зеленський звернувся до українців.

Президент наголосив, що зараз Україна стоїть міцно. Окупанти не сподівались на таких перебіг подій. Станом на зараз російська армія втратила близько 4 500 тисяч військових.

Звернення Президента України: дивіться відео

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