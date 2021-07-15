Це питання днів, – віцепрезидент Єврокомісії про відкриття кордону ЄС для України

Попри те, що посли ЄС додали Україну у список країн зеленої зони, питання про відкриття кордонів ухвалюватимуть протягом кількох днів. Все через те, що ситуація у світі продовжує залишатися нестабільною.

Як пояснив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович в інтерв'ю, COVID-статистика України виглядає "багатонадійною".

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Чи може Україна чекати на відкриття кордонів з ЄС

Шефчович констатував, що цифри вказують на позитивне рішення щодо відкриття кордонів для України та визнання наших COVID-сертифікатів.

Я вважаю, що позитивне рішення – це питання днів. Як ви розумієте, тут всі дуже обережні, тому що ми бачимо, наскільки ситуація нестабільна,

– зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

Додамо, що 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в'їзд. Раніше Європа дозволила в'їзд громадянам Молдови, Вірменії та Азербайджану.

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Він також розповів, що український COVID-сертифікат має такий же вигляд, як європейський.

"Маю сказати, що вчора ми з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем багато часу провели разом, "граючи" з нашими смартфонами, і мене дуже вразило те, що у нього в смартфоні: сертифікат COVID, який точно такий самий, як у мене", – повідомив політик.

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Водночас його вразило, що у смартфоні українського прем'єра було ще чимало документів, зокрема:

свідоцтво про народження,

водійські права,

посвідка на проживання.

Шефчович залишився приємно вражений функціоналом додатку "Дія" та порекомендував державам-членам ЄС зробити свій аналог українського застосунку.