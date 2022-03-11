Коли їх виловимо та знищимо – питання часу , – Шараскін про ситуацію в Бучі, Ірпені та Ворзелі

Зараз в районі Бучі, Ірпеня та Ворзеля тривають важкі бої з російськими загарбниками. Наші військові залучають усі можливі сили та засоби, аби повністю ліквідувати війська рашистських окупантів.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий, народний депутат та командир роти "кіборгів" Андрій Шараскін. За його словами, військову операцію зі звільнення цих населених пунктів продовжують активно розробляти.

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Хто залучений до операції

Шараскін зазначив, що в операції окремо діє штаб оборони Києва під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського. Вони професійно відпрацьовують завдання, аби вибити й відкинути ворожі війська.



До операції залучений штаб оборони Києва під керівництвом Сирського / Фото ЗСУ

Водночас як наголосив військовий, триває безпосередня взаємодія з Генеральним штабом ЗСУ. Вона відбувається на дуже високому рівні, і в крайній тиждень показала свою ефективність.

Відпрацювання по них (російських окупантах – 24 канал) здійснюється і силами спеціальних операцій, і військовими підрозділами. Тому коли їх виловимо та знищимо – це лише питання часу,

– заявив Шараскін.

Основні бази противника

Військовий також зауважив, що основні бази противника розташовані північніше – в районі Чорнобильської АЕС, околицях та селах поблизу. Зазначається, що звідти вони й витягують основні сили та засоби.

"Станом на зараз – вони не закріпилися, але їхня техніка є в Гостомелі, Бучі, частково у Ворзелі", – додав Шараскін.

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