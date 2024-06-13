Чи припиняться дощі та грози до кінця тижня
Джерело:Meteoprog
Синоптики прогнозували, що цей тиждень буде в Україні дощовим і помірно теплим. Подекуди град і шквалисте посилення вітру.
Чи припиняться дощі та грози найближчими днями, яка буде погода до кінця тижня, передає 24 Канал.
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Як довго ще будуть дощі та грози
Синоптик Ігор Кібальчич писав, що цього тижня практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз. Також подекуди град та шквалисте посилення вітру. Найбільше дощів на Заході та Півночі: подекуди може випасти 1 – 2 місячних норми.
Експерт зазначав, що у четвер, 13 червня, вночі у центральних і східних, вдень і в західних областях пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті, 3 – 8 метрів.
У п'ятницю вночі на Заході, вдень на більшій частині території України знову пройдуть дощі з грозами. Подекуди можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.
У суботу на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Подекуди знову можливі град та шквали до 17 – 22 метрів на секунду.
У неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей, окрім Півдня, також дощі з грозами.