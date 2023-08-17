Ми говоримо не про гороскопи чи карти таро, – Юсов про заяви "коли закінчиться війна"

Україна продовжує виборювати свою незалежність та звільняти території з-під окупації. Багатьох цікавить відповідь на питання, коли ми здобудемо перемогу та завершимо війну, розв'язану Росією.

На це питання в інтерв'ю Дмитру Гордону відповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він пояснив, що відбувається та чого варто очікувати українцям.

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Чи є конкретні терміни

Передовсім Андрій Юсов зауважив, що існують певні сценарії. І їх на щоденній основі уточнюють й опрацьовують.

Є аналітика, є дані і є сценарії. Вся інформація, безумовно, вивчається і розробляються не прогнози, а різні сценарії,

– зазначив він.

Представник ГУР МО зауважив, що "б дуже хотів зараз сказати дату". Але слід розуміти, що мовиться не про гороскоп або карти таро. Він підкреслив, що йдеться про складне військове та геополітичне становище.

Ці сценарії потребують щоденного уточнення. Україна вистоїть, і ми робимо все можливе, щоб це сталося якнайшвидше. У нас немає інших варіантів, ніж перемогти,

– наголосив Юсов.

Він також підкреслив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна здобуде перемогу у війні, розв'язаній Росією.

Напередодні у ГУР МО прокоментували можливу загрозу ракетних обстрілів на День Незалежності. У розвідці підкреслили, що тривожитися мають самі росіяни.

Чого чекати на День Незалежності

Заяву щодо цього зробив представник ГУР МО Вадим Скібіцький. За його словами, росіяни можуть здійснити ракетний тероризм як до Дня Незалежності, так і після нього. Слід бути також готовими до того, що обстріли можуть тривати у кілька хвиль.

На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і в кілька хвиль,

– зазначив він.

Водночас Скібіцький констатував, що ракетний терор Кремля навряд чи здивує когось з українців. Він також наголосив, що "не в українських містах, а на Росії мають тривожитися перед Днем нашої Незалежності".