Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз

Міжнародний валютний фонд в новому прогнозі відсунув на рік термін завершення інтенсивних бойових дій. Там пояснили, що очікується, що війна триватиме протягом наступного року.

У прогнозі Міжнародного валютного фонду від 18 жовтня 2024 року мовиться, що війна у 2025 році створюватиме тиск на витрати, відкриваючи додаткові потреби у фінансуванні.

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Що відзначили в новому прогнозі МВФ

В оновленому базовому сценарії війна зійде нанівець в останньому кварталі 2025 року, що чинитиме сильний гальмівний вплив, проте Україна зможе підтримувати помірне (економічне) зростання,

– кажуть у МВФ.

Там також зазначили, що війна Росії в Україні продовжує приносити економічні, соціальні та гуманітарні збитки, що зростають.

Також у документі мовиться, що без грантів збільшиться дефіцит держбюджету до 24,5% у 2024 році та до 20% у 2025 році.

Ба більше, в Міжнародний валютний фонд прогнозує взимку значний дефіцит електроенергії – на рівні 3-4 гігават. Причому ризики зниження переважають, оскільки ракетні обстріли продовжуються.