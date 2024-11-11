Є лише одна умова для початку переговорів з Росією: зведення від Світана

Уже в перший день після інавгурації новопризначений президент США Дональд Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл перемовин. Раніше ж Трамп обіцяв завершити війну за 24 години.

Проводити перемовини з російською стороною потрібно лише за однієї умови. На цьому у щоденному зведенні 24 Каналу наголосив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що чимало планів завершення війни – це фактично капітуляція України.

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Сідати за стіл переговорів можна лише в одному випадку

Колишній командувач військ США Джеймс Ставрідіс заявив, що план Трампа щодо завершення війни за 24 години нібито передбачає, що 20% української території, яку окупувала Росія, залишиться під контролем Путіна.

Натомість Україна через 3 – 5 років вступить у ЄС та отримає гарантію вступу до НАТО.

Це не план Трампа, це думки Ставрідіса, навіяні кремлівськими спогадами. На це не потрібно зважати взагалі. Так, 21 січня Трамп офіційно стане президентом, і до того часу єдиний механізм, який дозволить запустити переговорний процес – змусити Путіна вийти з України повністю. Вони ще можуть це встигнути,

– зазначив Роман Світан.

В іншому випадку, переконаний полковник запасу, немає сенсу сідати за стіл перемовин, адже корисного результату це не матиме. Якщо росіяни продовжать залишатися на українській території – це фактично їхня перемога.

"Такий варіант – це примушення до капітуляції. Хто ж на таке піде? У нас з Трампом мають бути вибудувані серйозні стосунки, зав'язані на прагматиці. Трамп – прагматичний політик, і це добре", – пояснив Світан.

За його словами, Україні не потрібно від Штатів більше, ніж ті самі пообіцяли. Мовиться про підписаний Джо Байденом ленд-ліз та допомога, яка була передбачена ще Будапештським меморандумом.

Знищення штурмового гелікоптера під Москвою

У Московській області бійці Головного управління розвідки спалили ворожий штурмовий гелікоптер Мі-24. Підпал відбувся на аеродромі "Клин-5".

Це непогана машина для виконання завдань для підтримки піхоти зокрема. Втрата такого гелікоптера для росіян є відчутною. Добрались і туди наші розвідники, руки у них довгі,

– наголосив льотчик-інструктор.

За словами Світана, головний механізм знищення такої авіації – дістати їх на базах. Тим паче, що іноді у росіян замість бази – просто відкрите поле, яке навіть не забезпечене охороною.

"Ту охорону, яка була фактично на усіх аеродромах, зібрали й перекинули на Курську область. У цьому операція дуже допомогла", – додав військовий експерт.