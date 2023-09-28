Треба правильно рахувати: Подоляк оцінив терміни завершення війни

На Заході нам кажуть про те, що війна в Україні може тривати 6 – 7 років. Тим часом у Росію планують до 2025 року закінчити так звану "СВО". Є певні фактори, які найбільше впливають на час закінчення війни.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що насамперед варто врахувати, говорячи про терміни завершення війни.

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Що потрібно Україні для закінчення війни

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відзначився абсурдною заявою, що до 2025 року Росія начебто зможе "досягнути планів "СВО"". Є чутки, що такий наказ віддав російський диктатор Владімір Путін.

На думку Михайла Подоляка, прогностичні здібності Путіна не варто сприймати серйозно, адже він людина – відірвана від реальності. Зрештою, він би не віддав наказ про вторгнення в Україну у 2014 році, а тим паче – у 2022.

Я так розумію, що два роки для них тепер "три дні". Вони говорили про 2025, тому що після 2024 всієї їхньої еліти не буде. Тобто ми не будемо з вами говорити про Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова – вони просто зникнуть,

– наголосив Михайло Подоляк.

Водночас окупанти продовжують окопуватись на території України, ускладнювати просування ЗСУ усіма доступними методами, жебракувати зброю в Ірану та Північної Кореї та розконсервовувати запахи старої техніки. Все це вони тягнуть в Україну, щоб досягнути хоч якихось результатів.

"Україні потрібно більше різних видів якісної зброї, щоб Росія не могла окопуватись, не засипала все мінами і не розконсервувала все, що там залишилось з 30-х років. Якщо ми будемо оцю математику врахувати, то тоді не буде ніяких ні шести, ні семи років, не буде ніякого 2025-го року", – підкреслив радник голови ОП.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться повну розмову

Росія може отримати зброю від Ірану

Варто звернути увагу й на інший момент. Пошуки озброєння серед сумнівних країн можуть дати Росії певні плоди. Річ у тім, що в листопаді закінчується дія резолюції ООН, яка забороняє Ірану продавати зброю, зокрема ракети.

Іран має певні торговельні можливості, однак все ж дотримується цієї резолюції.

У Росії є право вето і ця резолюція може бути заблокована. В Ірану є ракети, так, які летять на відстань півтори – дві тисячі кілометрів, хоч вони й не високоточні. А у Росії на сьогодні є певний дефіцит ракет,

– зауважив Подоляк.

Про це Володимир Зеленський згадував на засіданні Генасамблеї ООН. А саме про те, що в Росії треба забрати інструмент, який вони використовують у власних цинічних цілях – право вето.

До того ж західні санкції все ж не настільки ефективно працюють, як на те розраховували, тож у країни-агресорки досі є можливість виробляти та купувати зброю.

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