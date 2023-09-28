Треба правильно рахувати: Подоляк оцінив терміни завершення війни
На Заході нам кажуть про те, що війна в Україні може тривати 6 – 7 років. Тим часом у Росію планують до 2025 року закінчити так звану "СВО". Є певні фактори, які найбільше впливають на час закінчення війни.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що насамперед варто врахувати, говорячи про терміни завершення війни.
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Що потрібно Україні для закінчення війни
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відзначився абсурдною заявою, що до 2025 року Росія начебто зможе "досягнути планів "СВО"". Є чутки, що такий наказ віддав російський диктатор Владімір Путін.
На думку Михайла Подоляка, прогностичні здібності Путіна не варто сприймати серйозно, адже він людина – відірвана від реальності. Зрештою, він би не віддав наказ про вторгнення в Україну у 2014 році, а тим паче – у 2022.
Я так розумію, що два роки для них тепер "три дні". Вони говорили про 2025, тому що після 2024 всієї їхньої еліти не буде. Тобто ми не будемо з вами говорити про Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова – вони просто зникнуть,
– наголосив Михайло Подоляк.
Водночас окупанти продовжують окопуватись на території України, ускладнювати просування ЗСУ усіма доступними методами, жебракувати зброю в Ірану та Північної Кореї та розконсервовувати запахи старої техніки. Все це вони тягнуть в Україну, щоб досягнути хоч якихось результатів.
"Україні потрібно більше різних видів якісної зброї, щоб Росія не могла окопуватись, не засипала все мінами і не розконсервувала все, що там залишилось з 30-х років. Якщо ми будемо оцю математику врахувати, то тоді не буде ніяких ні шести, ні семи років, не буде ніякого 2025-го року", – підкреслив радник голови ОП.
Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться повну розмову
Росія може отримати зброю від Ірану
Варто звернути увагу й на інший момент. Пошуки озброєння серед сумнівних країн можуть дати Росії певні плоди. Річ у тім, що в листопаді закінчується дія резолюції ООН, яка забороняє Ірану продавати зброю, зокрема ракети.
Іран має певні торговельні можливості, однак все ж дотримується цієї резолюції.
У Росії є право вето і ця резолюція може бути заблокована. В Ірану є ракети, так, які летять на відстань півтори – дві тисячі кілометрів, хоч вони й не високоточні. А у Росії на сьогодні є певний дефіцит ракет,
– зауважив Подоляк.
Про це Володимир Зеленський згадував на засіданні Генасамблеї ООН. А саме про те, що в Росії треба забрати інструмент, який вони використовують у власних цинічних цілях – право вето.
До того ж західні санкції все ж не настільки ефективно працюють, як на те розраховували, тож у країни-агресорки досі є можливість виробляти та купувати зброю.
Путін дав нові накази Шойгу: що відомо
- Днями з'явилась інформація, що Владімір Путін наказав міністру оборони Шойгу зупинити український контрнаступ до жовтня цього року. В Інституті вивчення війни поділились, посилаючись на інсайдерське джерело в Кремлі, пояснити, що для цього російське командування може вдаватись до різних методів. Зокрема, зараз віддають накази військовим про постійні контратаки, що, своєю чергою, завдає чималих втрат.
- Цікаво, що на недавньому виступі Сергій Шойгу заявив, що начебто це Україна кидає в штурми ненавчених солдатів. А Росія, звісно, ж не вчиняє таких кроків.
- Крім того, аналітики зауважили, що Путін міг наказати російському військовому командуванню утримувати всі початкові оборонні позиції. Усе для того, аби створити ілюзію того, що контрнаступ ЗСУ нібито не має жодного тактичного чи оперативного ефекту. Це, на думку Путіна, може підірвати довіру Заходу до українського війська.