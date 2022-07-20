Після війни більше ніхто не допустить олігархічної системи чи хабарництва, – секретар РНБО
На момент повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зібрали біля наших кордонів величезну кількість військ. Це вражало наших партнерів, тож вони думали, що росіяни дуже швидко захоплять Україну.
Ми – не росіяни
Однак загарбники не врахували, яким є українське суспільство, вони не знали, хто ми є, і наскільки відрізняємося від них. Про це 24 каналу розказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю.
До теми Данілов – росіянам: ви якесь суспільство чи гарматне м'ясо
Я хочу нагадати, якщо наша країна у небезпеці, то ми забуваємо про усі чвари, ми стаємо пліч-о-пліч і захищаємо свою країну,
– наголосив він.
Данілов нагадав, що подібне траплялося з українцями вже не один раз. Так було у 2004 році, коли наші громадяни згуртувалися і вийшли на вулиці, та у 2013 році, коли янукович хотів самостійно вирішити, як далі житиме Україна. Аналогічну ситуацію увесь спостерігає зараз.
"Коли росіяни говорять про те, що у них "друга армія світу", то так – за кількістю озброєння вони не є останніми у списку і тут ми не можемо змагатись. Але є така річ, як воля. Є воля до свободи, яку забрати у нашого народу неможливо. Ми не росіяни, адже вони раби. Вони звикли мати царя, який має їм дати надію на життя", – пояснив секретар РНБО.
Війна закінчиться, і Україна буде ще кращою
Він зауважив, що в Україні кожен громадянин є особистістю та вільною людиною. Наше суспільство – зовсім інше, а після перемоги Україна буде ще кращою.
По-іншому ніяк, адже ті хлопці та дівчата, які зараз на фронті, вже не зможуть допустити хабарництва чи олігархічної системи економіки,
– вважає Данілов.
Як він підсумував, зараз наша держава виборює для себе справедливе суспільство, і воно обов’язково буде. А от ті, хто вважають, що навіть після закінчення війни збережуть посади, залишаться на тих самих місцях і продовжуватимуть "кошмарити" народ, існувати не зможуть – суспільство цього не дозволить.
Данілов про те, що відрізняє нас від росіян та Україну після перемоги: дивіться відео
Інші заяви Данілова в інтерв'ю 24 каналу:
- Секретар РНБО вважає, що окупанти вже й самі розуміють, що день перемоги України у війні все ближче і ближче.
- Крім того, він впевнений у невідворотності падіння росії та розвалу імперії окупантів, адже вони самостійно знищують свою країну протягом десятків років.
- Що стосується тривалості війни, Данілов запевнив, що це залежить від багатьох чинників. Зокрема, від дій українських військових та поведінки наших партнерів і того, наскільки швидко вони постачатимуть Україні саме сучасну зброю.