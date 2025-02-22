Путін не хоче зупиняти війну в Україні, бо боїться внутрішніх наслідків

Російський диктатор Владімір Путін не хоче закінчувати війну проти України. Він буде затягувати стільки, скільки зможе. Адже так званий очільник Кремля боїться повернення в Україну тих, хто воював на фронті.

Річ у тім, що це підірве його рейтинг, і Путін це розуміє. Таку думку 24 Каналу озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Те, що Путін не хоче закінчувати війну – це очевидний факт. Він буде тягнути кота за хвіст. У нього є дуже багато причин не закінчувати війну. Він не хоче повернення у Росію усіх, хто воює. Йому їх нема чим там зайняти. Це підірве його рейтинг. Він усе це розуміє", – сказала вона.

Крім того, у середовищі російських командирів, командирів середньої ланки, найімовірніше, будуть нові бунтарі, які будуть незадоволені. Зокрема, вони будуть не згідні із закінченням війни.

Ці люди вже зараз не подобаються Путіну. Він зовсім не хоче їхнього повернення, тому довго буде усім викручувати руки. Йому у будь-якому випадку не сподобається підготовка до виборів в Україні, самі вибори, їхні результати. Він знову їх не визнає. Це все надовго. Але мені здається, що буде дещо знижуватись темп путінської кровожерливості,

– припустила Романова.

До слова, гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер припустив, що у Росії, ймовірно, може початися переворот, схожий на той, що відбувся влітку 2023 року. Причиною цього може стати продовження війни Владіміром Путіним і оголошення загальної мобілізації.