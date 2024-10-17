Війна закінчиться у 2 випадках: Світан відповів, скільки вона ще триватиме

Прогнозувати завершення бойових дій з виходом на кордони 1991 року можна було ще у кінці 2022 року, якби Україні допомогли партнери. У той період російська армія була слабкою, практично розбитою та деморалізованою, тому була можливість виконати низку завдань і закінчити війну.

Про це в етері 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що завершити війну можна було і у 2024 році, якби Україні у 2023 році передали союзники все те, що обіцяли: літаки, ракети в достатній кількості на початку наступу, а не у кінці.

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Або капітуляція, або розпад Росії

Військовий експерт підкреслив, що повна непідтримка нашими партнерами плану завершення війни у 2024 році призвела до того, що російській армії дали можливість 2,5 роки відновлювати свої сили, засоби, аби рушити далі.

Війна, зі слів Світана, не закінчиться до того часу, поки Росія перебуває у стані, в якому зараз – імперії, яка розширюється.

"Тому війна закінчиться у 2 випадках: або капітуляцією України, а це означає повну втрату державності; або розпадом Росії. Однак капітуляції з боку української армії та народу однозначно не буде. Щодо другого випадку, розпад Росії, в'язниці народів, буде відбуватися декілька років, від 5 до 10 орієнтовно, залежно від низки подій, міжнародної допомоги з цього питання", – озвучив Світан.

Україні слід готуватися до довготривалої боротьби

Воювати в гарячій фазі й на такій ширині фронту як зараз (1,5 тисячі кілометрів), на думку полковника запасу ЗСУ, доведеться ще орієнтовно декілька років. З його слів, виходячи з можливостей Росії, України та її союзників, виконання бойових завдань займе мінімум 3 роки.

2025 – це рік Криму, 2026 – 2027 – роки Донбасу, звільняти його доведеться з виходом через Дон на Ростов, інших варіантів вже немає, бо втрачені серйозні позиції на висотах в районі Донецька, Горлівки, Авдіївки,

– пояснив Світан.

Українській війська, зі слів військового експерта, ворог відкинув практично на низину, в бік Покровська. Обходити Донбас, на його думку, потрібно буде тільки зі сходу. За інших варіантів будуть значні втрати, а в Україні немає такої кількості сил і засобів, аби ризикувати ними.

Треба закочувати рукава на 3 роки, готуватися виконувати бойові завдання, а реально – років 10 воювати, а значить Україні потрібна професійна армія, прямий рекрутинг, достатнє фінансування, допомога партнерів,

– підсумував Світан.

Нагадаємо, президент України Зеленський у Верховні Раді 16 жовтня оприлюднив План перемоги, який передбачає завершення війни у 2025 році. Документ передбачає 5 пунктів: запрошення України в НАТО зараз; зміцнення оборони, зокрема зняття обмежень на використання далекобійної зброї; розміщення комплексного неядерного пакета стримування; розвиток стратегічно-економічного потенціалу України; можливість, аби після закінчення війни українські військові використали свій досвід для зміцнення оборони НАТО та ЄС.