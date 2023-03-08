Скоро буде багато цікавих подій: військовий ЗСУ про те, коли буде перемога

Війна Росії проти України наближається до переломного моменту. Скоро має початися багато різних цікавих подій на фронті, які наближатимуть перемогу України.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, про конкретні терміни на війні важко щось говорити. Адже все може змінитися в будь-який момент.

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Є сподівання, що Україна якнайшвидше звільнить усі окуповані території. І тоді синьо-жовтий прапор нарешті замайорить в Криму.

Коли закінчиться війна

Як наголосив Самойлов, зараз складно щось прогнозувати на 100%. Але вирішальний момент у війні, на його думку, дійсно станеться цього року.

Неможливо на 100% все спрогнозувати. Але такий вирішальний момент буде цього року. Весною-літом буде дуже багато цікавих подій. До чого вони приведуть – дізнаємося зовсім скоро,

– зазначив Самойлов.

Багато людей розповідають, що все почалося в Криму у 2014 році, тому все там має і завершитися. Але цілком ймовірно, що півострів можуть звільнити швидше, ніж, до прикладу, Луганськ. Все залежить від подальшого контрнаступу Збройних Сил.

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Як підкреслив військовий, в України є багато варіантів для контрнаступу. І ворог не знатиме, де саме ЗСУ здійснять цю операцію. Він впевнений на 100%, що війна завершиться перемогою України. І станеться це приблизно за рік.

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