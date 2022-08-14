Страшний сон путіна справдиться після перемоги України над росією

Після перемоги у війні Україна має доєднатися до НАТО. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Страх кривавого карлика став реальністю

І навіть якщо війна продовжиться – ЗСУ вже трансформуються з радянської системи в армію зі сучасним озброєнням. А це – шлях до вільної й демократичної України. І це – страшний сон путіна.

Цікаве Страшний сон путіна: американський генерал передрік поразку росії у брутальній війні з Україною

Реальний ризик – це довга війна в Україні. Я служив в Афганістані, Іраку, тому я знаю, про що говорю. Так, американці підтримували кампанії на ключових етапах, але усюди є свої нюанси. США та Захід мають не допустити затяжної війни . Треба закінчити її у найближчі місяці.

Я вже бачу стратегічну трансформацію НАТО впродовж цих місяців. Ви все це бачите у новинах, скажімо, позиція щодо Швеції та Фінляндії. НАТО заявило, що росія – це першочергова загроза. Члени НАТО почали витрачати більше на оборону та озброєння. США й партнери вже надали багато зброї Україні.

Актуальне Як Естонія спонукала росіян будувати новий корабель, а не сидіти на гнилому

Бій за цивілізацію лише почався

І це спричинено не тільки потребами Києва, а й потребою захищати країни Заходу від агресії. Наша індустрія – не на рівні воєнного часу. Оборонна промисловість у ЄС та США ще досі працює за законами мирного часу.

Але я хотів би порушити ще одну тему. Тип озброєння, який зараз постачається в Україну, – це те питання, з яким я не повністю згоден. Україна потребує більшої кількості зброї, яка допоможе розбити росію.

І список поставок має включати розвідувально-ударні БПЛА – наприклад, MQ-9 Reaper. Й більше систем HIMARS, щоб атакувати на кордоні й на території окупованого Криму. Я вірю, що на певному етапі США поставлять в Україну винищувачі й забезпечать тренування пілотів.

До теми – творець Bayraktar анонсував появу в Україні безпілотних винищувачів: дивіться відео