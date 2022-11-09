"Буданов має багато інформації": Жданов спрогнозував розвиток і терміни завершення війни

Отримання Україною певного озброєння сприятиме нашому подальшому контрнаступу. Кирило Буданов зі свого боку вважає, що війна може завершитися до наступного літа.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. За його словами, маючи відповідне озброєння, Україна може завдати удару по всіх важливих для російської армії логістичних об'єктах.

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Коли може завершитися війна в Україні

Жданов зауважив, що Кирило Буданов є начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, тому він знає більше за інших.

Розвідка завжди все знає. Тому, якщо Буданов це каже, – значить у нього є для цього підстави,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, не варто забувати, що Україна є партнером НАТО з розширеними можливостями. Один із перших пунктів цього партнерства передбачає обмін розвідувальною інформацією. До того ж наші країни-партнери обмінюються з нами розвідувальною інформацією.

Якщо з вуст таких людей, як генерал Буданов, звучить така інформація – значить ця людина знає, про що каже,

– зауважив Жданов.

Він додав, що в цьому й може бути сенс гри про те, що "Штати грають Україну в цій війні". США, можливо, і грають, але самі розраховують, щоб перемога була до літа або хоча б припинення гарячої фази війни було б до того часу.

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Що сприятиме подальшому успішному контрнаступу ЗСУ

Жданов не виключає, що українські війська можуть за початок зими розбити логістику окупантів, зокрема, залізничні розв'язки. Це суттєво все ускладнить росіянам, від цього залежатиме успіх усієї нашої подальшої кампанії.

На превеликий жаль, у нас немає озброєння, яке може дістати до всіх цих об'єктів. Кримський міст, я не думаю, що це наша робота. Найімовірніше, це якісь внутрішні розбірки в Російській Федерації. Тому що немає у нас такого озброєння і стільки туди вибухівки довезти ми не могли,

– вважає військовий експерт.

За його словами, завдати удару по залізничних переходах було б дуже добре. Адже без залізниці Російська Федерація "здулася" б, як пробита повітряна кулька, або просто би "лопнула". Після цього оборона російських військ могла би посипатися.

Жданов додав, що це цілком можливо, якщо США нададуть нам ракети на кшталт ATACMS із дальністю ураження 300 кілометрів, тоді ми зможемо спокійно покласти мостові переходи як автомобільні, так і залізничні вздовж усього кордону України та Росії. А це, своєю чергою, сприятиме нашому успішному контрнаступу.

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