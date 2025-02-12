Закінчення воєнного стану в Україні може відбутися тоді, коли закінчиться гаряча ваза фійкни. Втім, жодного припинення вогню лише заради припинення вогню не буде.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, коментуючи можливі переговори, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Що сказав Зеленський про вибори та воєнний стан

Глава держави у контексті розмов про припинення війни вкотре нагадав про необхідність гарантій безпеки. Він наголосив, що припинення вогню може бути частиною завершення гарячої фази війни.

Без гарантій безпеки припинення вогню тільки для того, щоб Путін міг приїхати через два місяці. Ні, це неможливо. А отже, гаряча фаза війни закінчиться. Якщо вона закінчиться, то закінчиться і воєнний стан, напевно,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що якщо не буде воєнного стану, то парламент має провести вибори, тобто оголосити дату тощо і зробити законодавчі кроки. Він висловив зацікавленість щодо того, коли спецпредставник президента США Кіт Келлог "думає про вибори" на тлі його заяв.

""Йому 80 років, а він думає про вибори в Україні. Це цікаво. Чесно кажучи, я думаю, що ми всі будемо думати про вибори, коли зможемо думати про них. Сьогодні це точно не головне. Не тому, що хтось за чи проти. Справа не в цьому", – наголосив український лідер.

До речі, у цьому ж інтерв'ю український лідер зазначив, що готовність Києва до діалогу та переговорів вже є великим компромісом з боку України, США та Європи назустріч Росії після усіх її злочинів, але Київ прагне перемовин задля миру.