Не важливо, з якої шухляди дістають гроші, – Піонтковський про ленд-ліз і допомогу від США
У Білому домі США пояснили, що ленд-ліз запрацює лише після того, коли буде вичерпана "безкоштовна" допомога Україні розміром у 40 мільярдів. Це відбудеться орієнтовно наприкінці вересня.
Важливо, скільки зброї надходить, а не звідки її фінансують
Але більш важливою є кількість зброї, а не те, як оформлюють військову допомогу Україні у документації США. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Питання, як це проводиться у їхніх бухгалтерських книгах і з якої шухляди вони дістають гроші – мені здається, це не дуже важливо,
– вважає він.
Публіцист зауважив, що ленд-ліз – це закон, який діє з нового фінансового року, тобто якраз з жовтня.
"Але не можна ж позбавляти Україну допомоги до жовтня, і ця допомога здійснюється завдяки іншим спеціальним законам, які були прийняті. Наприклад, завдяки закону про 55 мільярдів", – сказав Піонтковський.
На його думку, важливо – те, що надходить, а як саме воно оформлюється документально – це внутрішньоамериканська справа.
Піонтковський прокоментував заяву Білого дому щодо ленд-лізу: дивіться відео
Що сказали у Білому домі щодо ленд-лізу: докладніше
- У Білому домі пояснили, що наразі програма ленд-лізу для України не діє. Спочатку нам виділяють безкоштовну військову допомогу, і лише, коли вона вичерпає заявлену суму, почне діяти ленд-ліз.
- Зараз Україна отримує безпекову допомогу – озброєння, за яке не потрібно буде платити згодом. Така допомога передбачена низкою програм та ініціатив. Сюди входять USAI – Ініціатива сприяння безпеці в Україні, а також програма повноважень президента США.
- Для їхньої реалізації Конгрес виділив 40 мільярдів доларів, більше ніж половина з яких буде спрямована на озброєння України.