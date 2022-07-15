Не важливо, з якої шухляди дістають гроші, – Піонтковський про ленд-ліз і допомогу від США

У Білому домі США пояснили, що ленд-ліз запрацює лише після того, коли буде вичерпана "безкоштовна" допомога Україні розміром у 40 мільярдів. Це відбудеться орієнтовно наприкінці вересня.

Важливо, скільки зброї надходить, а не звідки її фінансують

Але більш важливою є кількість зброї, а не те, як оформлюють військову допомогу Україні у документації США. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Питання, як це проводиться у їхніх бухгалтерських книгах і з якої шухляди вони дістають гроші – мені здається, це не дуже важливо,

– вважає він.

Публіцист зауважив, що ленд-ліз – це закон, який діє з нового фінансового року, тобто якраз з жовтня.

"Але не можна ж позбавляти Україну допомоги до жовтня, і ця допомога здійснюється завдяки іншим спеціальним законам, які були прийняті. Наприклад, завдяки закону про 55 мільярдів", – сказав Піонтковський.

На його думку, важливо – те, що надходить, а як саме воно оформлюється документально – це внутрішньоамериканська справа.

Піонтковський прокоментував заяву Білого дому щодо ленд-лізу: дивіться відео

Що сказали у Білому домі щодо ленд-лізу: докладніше