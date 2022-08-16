Хотілося б швидше, – нардеп спрогнозував, коли запрацює Вища рада правосуддя
Ще влітку 2021 року український парламент ухвалив рішення про перезапуск Вищої ради правосуддя, однак досі зроблено цього зроблено не було. Схоже, що зараз крига скресла, і оновлена ВРП має шанси невдовзі почати свою роботу.
Про це 24 каналу розказав народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов. Він пояснив, що з початку повномасштабної війни росії з Україною Вища рада правосуддя фактично не працювала, адже напередодні вторгнення окупантів, 22 лютого, 10 членів ВРП склали свої повноваження.
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Парламент вже обрав членів ВРП
За словами Маслова, згідно з прийнятим минулого року законом, змінилися процедури добору до Вищої ради правосуддя. Тепер у цьому бере участь Етична рада, що складається з представників міжнародних організацій та судової влади України. Це має забезпечити прозорі процедури добору, зокрема й в частині доброчесності тих кандидатів, яких обирають на посаду у ВРП.
Досить символічним стало те, що саме парламенту довелося першому заповнювати квоти за новим законом. Парламент має 2 вакансії, які закрили на засіданні 15 серпня. Так, Рада обрала до складу ВРП науковця Миколу Мороза та адвоката і громадського діяча Романа Маселка.
Після їхнього обрання кількість діючих членів Вищої ради правосуддя збільшилася до 5. Загалом їх має бути 22, але для того, щоб ВРП стала вповноваженою потрібно хоча б 15.
Нардеп зауважив, що наступним доформовувати склад Ради має з'їзд суддів, який повинен заповнити 10 місць. Оскільки у ВРП вже діє 2 члени від цього з'їзду, суддям потрібно обрати ще 8 людей. Крім того, по 2 члени Вищої ради правосуддя мають призначити з'їзд адвокатів, з'їзд прокурорів та з'їзд вищих навчальних закладів, а ще одного – президент.
Коли нова Вища рада правосуддя зможе почати роботу
Якщо все піде за тим планом, який у нас є, до кінця року ми можемо отримати новий склад,
– сподівається Маслов.
Він підкреслив, що раніше була можливість укомплектувати ВРП вже у вересні, однак зараз, за реальними оцінками, це можливо на кінець осені.
"Наші герої на фронті захищають питання справедливості – базової цінності людей, без якої не може існувати сучасна демократична країна. Наші герої помирають за це, тому ми маємо зі свого боку відпрацювати на всі 100, щоб повернути справедливість у наше суспільство. Звичайно, це не можна зробити без повноцінно функціонуючої судової системи", – вважає депутат.
Що відомо про конкурс кандидатів до ВРП
- 23 липня президент Зеленський видав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів у члени Вищої ради правосуддя. Також він постановив створити конкурсну комісію з добору цих кандидатів.
- Як саме проводити конкурс на посаду, визначатиме комісія. Її голова повинен подати список рекомендованих кандидатів на розгляд президентові.
- До складу комісії увійшли Сергій Гринчак, Тарас Дідич, Борис Кофман, Сергій Очеретний та Захар Тропін.