Чи реально завершити війну у 2025 році: генерал армії дав свій прогноз

Міжнародний валютний фонд у базовому прогнозі припускає, що поступове завершення війни в Україні припаде на кінець 2025 року. Негативний сценарій – до середини 2026-го. Війну реально завершити вже наступного року, але потрібні відповідні рішення.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що на завершення війни в Україні впливає надзвичайно багато різних факторів. Зараз російські окупанти намагаються тиснути на певні сектори на Сході України. Сили оборони стримують ці атаки та продовжують знищувати особовий склад ворога.

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Як завершити війну у 2025 році

Як наголосив Маломуж, війну в Україні реально завершити навіть в першій половині 2025 року. Але для цього потрібно, щоб склалися відповідні умови.

Багато що залежить від міжнародних партнерів. Якщо від них нарешті піде військова допомога у великих кількостях, то можна буде говорити про звільнення територій. Потрібно багато далекобійної зброї та дозвіл її застосовувати по Росії.

Тут потрібні рішення від партнерів. Йдеться як про потужну підтримку нашого ВПК, так і про реально великі пакети військової допомоги, а не за залишковим принципом. Трошки систем ППО, трошки HIMARS і так далі. Це не працює. Це не про перемогу,

– сказав Маломуж.

Однак поки що міжнародні партнери не надали Україні дозволу на удари по Росії. Також не було значних постачань далекобійної зброї.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді 2024 року буде готовий план завершення війни в Україні згідно з Формулою миру. Наприкінці жовтня має пройти одна з конференцій у Канаді, після чого усі документи зведуть у загальний план. Його передадуть партнерам, які мають презентувати його Росії. Тоді будуть очікувати на зворотну реакцію.