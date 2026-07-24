ЗМІ розкрили, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Зустріч відбудеться під час поїздки президента України до США на поховання сенатора Ліндсі Грема. Це буде вже третя розмова очільників США та України з початку літа.
Про це розповів кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. ЗМІ називають зустріч важливою подією.
Що відомо про зустріч?
Дипломатичні джерела журналіста підтвердили, що президенти США та України проведуть розмову у вівторок, 28 липня. Вона має відбутись у Вашингтоні.
Раніше, після зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим, журналіст поставив питання до державного секретаря Сполучених Штатів чи готові він й президент США зустрітися з Зеленським наступного тижня.
Рубіо казав, що зустріч відбудеться. Держсекретар додав, що вони регулярно спілкуються з українським президентом.
Журналіст назвав майбутню розмову важливою дипломатичною подією. Він також нагадав, що раніше лідери вже зустрічалися влітку у Франції та Туреччині.
Що відомо про попередні зустрічі Трампа й Зеленського?
Минулого разу президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США 8 липня під час саміту НАТО в Анкарі. Одним з головних підсумків їхньої розмови стала заява Трампа про те, що Штати можуть надати Україні право на виробництво систем Patriot.
Ще одна зустріч очільників держав пройшла на полях саміту G7 у Франції. Після неї Зеленський запевнив, що всі союзники демонструють непохитну підтримку України.