ЗМІ розкрили, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

Зустріч відбудеться під час поїздки президента України до США на поховання сенатора Ліндсі Грема. Це буде вже третя розмова очільників США та України з початку літа.

Про це розповів кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. ЗМІ називають зустріч важливою подією.

Що відомо про зустріч?

Дипломатичні джерела журналіста підтвердили, що президенти США та України проведуть розмову у вівторок, 28 липня. Вона має відбутись у Вашингтоні.

Раніше, після зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим, журналіст поставив питання до державного секретаря Сполучених Штатів чи готові він й президент США зустрітися з Зеленським наступного тижня.

Рубіо казав, що зустріч відбудеться. Держсекретар додав, що вони регулярно спілкуються з українським президентом.

Журналіст назвав майбутню розмову важливою дипломатичною подією. Він також нагадав, що раніше лідери вже зустрічалися влітку у Франції та Туреччині.

Що відомо про попередні зустрічі Трампа й Зеленського?

Минулого разу президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США 8 липня під час саміту НАТО в Анкарі. Одним з головних підсумків їхньої розмови стала заява Трампа про те, що Штати можуть надати Україні право на виробництво систем Patriot.

Ще одна зустріч очільників держав пройшла на полях саміту G7 у Франції. Після неї Зеленський запевнив, що всі союзники демонструють непохитну підтримку України.